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日圓貶值影響 口湖鰻魚業者創新料理走入家戶拚內銷

中央社／ 雲林縣5日電

雲林口湖鄉鰻魚養殖面積及產量冠全台，受日圓貶值影響，養殖戶利潤大幅縮減，漁業署、雲林縣府與雲林縣第二鰻蝦生產合作社合作，創新鰻魚料理，讓鰻魚走入家戶，拓展內銷。

雲林縣府農業處今天舉行雲林國產鰻魚行銷推廣記者會，雲林縣副縣長謝淑亞與劍湖山渡假大飯店主廚李鴻章示範鰻魚特色料理，向全國民眾推銷國產鰻魚。

農業部漁業署主秘繆自昌說，台灣鰻魚養殖歷史超過一甲子，養殖技術成熟、品質優良，廣受國際好評，以往多外銷日本，可說是老饕養生珍品，而身處亞熱帶的台灣，是鰻魚養殖重要產地，建議民眾不必等到夏至才品嚐鰻魚，平常就可把它當作一種營養補充的好選擇，多多食用國產鰻魚。

雲林縣第二鰻蝦生產合作社理事主席林欲達表示，受到日圓貶值影響，養殖戶利潤大幅縮減，近年來轉移市場重心，研發出多種符合台灣口味的鰻魚料理，讓鰻魚走入家戶。

林欲達指出，合作社除了能為餐飲業者、飯店業者提供大量採購服務，也針對家庭客販售小包裝冷凍鰻魚禮盒，目前內銷佔5成。

謝淑亞表示，口湖鰻魚養殖面積及產量位居全台之冠，縣府響應漁業署輔導國內鰻魚拓展內銷市場政策，積極帶領地方鰻魚養殖業者開拓國內市場。

劍湖山渡假大飯店配合中秋節國慶煙火旅遊檔期，以實際行動採購國產鰻魚，推出具地方特色又與眾不同的美味鰻魚特色料理，迎接即將到來各地旅客。

料理 日圓 雲林 鰻魚

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