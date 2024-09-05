類型多元！台南市身障就博會 72家廠商提供441個職缺

台南市身心障礙者職能加值暨就業博覽會，9月7日上午在善化區文康育樂中心登場，勞工局今天開記者會，當天將邀請32家廠商現場設攤徵才，以及40家廠商代徵合計超過400個工作機會，提供多樣化的職缺，讓身心障礙者能夠根據自身能力找到適合的工作機會。

勞工局長王鑫基表示，這次活動共有72家廠商，提供441個職缺，包括現場設攤32家提供313個職缺，如璨揚、全家便利商店、京城商業銀行等，另外還有40家知名企業台灣中油、台灣百事、台糖長榮酒店等也透過代徵方式提供128個職缺，職缺類型多元，包含了製造業、服務餐飲業、金融保險、觀光旅館業、清潔業等，希望身心障礙朋友把握這次的求職機會。

王鑫基說，台南是少數仍持續辦理身心障礙者就業博覽會的城市，更是全國唯一建立本市專屬的「身心障礙者人力銀行」，身障朋友除了可以到現場求才，同時還能享有各類身心障礙職訓體驗、職務再設計、輔具體驗及免費履歷健檢幫助求職者提升文件的質量，增加獲取面試的機會，就博會也將有身心障礙者人力銀行到場設攤，活動當日除了可憑簡訊換小禮外，還有填問卷送小禮、投履歷即可以參加抽獎等超值活動。