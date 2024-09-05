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嘉義縣推廣在地食材 彙整22校特色食譜發表新書

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣彙整22校特色食譜，縣長翁章梁（後排中）今天參加新書發表會，推廣在地當季食材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣彙整22校特色食譜，縣長翁章梁（後排中）今天參加新書發表會，推廣在地當季食材。記者黃于凡／攝影

嘉義縣土壤肥沃、物產豐饒，各地學校結合當地農產推出特色食譜，縣府今年將食譜彙整成冊，編纂「吃在地、食當季」在地食材推廣食譜，介紹鳳梨、柿餅、金桔、蓮子等農產料理，縣長翁章梁今天到中埔國小參加新書發表會，現場烹煮絲瓜炒蛤蜊，與學生一起用餐。

番路鄉民和國小推出柿餅藥膳排骨盅、民雄鄉秀林國小推出金桔醬炒雞柳、民雄鄉民雄國小推出鳳梨糖醋雞、水上鄉義興國小推出木耳蓮子湯等融入在地食材的菜餚，大埔國中小還會選在校慶等特殊節日，採買曾文水庫知名沙鍋魚頭給學生加菜。

翁章梁說，雖然農業技術不斷進步，發展溫室、智慧科技農業，但農民仍須看天吃飯，以自然氣候作為基礎，種出最合時令蔬果，今年將22所學校中央廚房食譜彙整「吃在地、食當季」在地食材推廣食譜，希望未來改版加入更多「食當季」元素，讓更多人知道食材節令。

教育處表示，今年將15名中央廚房營養師、7名食材採購經理人設計過的食譜彙整成冊，經專家學者審核與建議，編纂嘉義縣「吃在地、食當季」在地食材推廣食譜，書中介紹食材產地及烹飪方法，希望成為學校營養午餐指南，推廣多吃在地當季食材理念。

嘉義縣家長協會理事長盧君昇說，嘉義縣營養午餐食材豐富，海口有鮮魚、山上有竹筍，每個鄉鎮各有特色，孩子每天都能吃到在地當季食材。中埔鄉長李碧雲說，食譜除了可作為學校烹飪參考，融入在地當季食材，還蘊含家鄉土地認同，有「嘉」的味道。

嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，水上鄉義興國小推出木耳蓮子湯。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，水上鄉義興國小推出木耳蓮子湯。記者黃于凡／攝影
嘉義縣彙整22校特色食譜，今天在中埔國小舉辦新書發表會，推廣在地當季食材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣彙整22校特色食譜，今天在中埔國小舉辦新書發表會，推廣在地當季食材。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，民雄鄉秀林國小推出桔醬炒雞柳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，民雄鄉秀林國小推出桔醬炒雞柳。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到中埔國小參加「吃在地、食當季」新書發表會，現場烹煮絲瓜炒蛤蜊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁（中）今天到中埔國小參加「吃在地、食當季」新書發表會，現場烹煮絲瓜炒蛤蜊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔中小學每逢校慶等特殊節日，會為學生準備曾文水庫知名沙鍋魚頭。記者黃于凡／攝影
嘉義縣大埔中小學每逢校慶等特殊節日，會為學生準備曾文水庫知名沙鍋魚頭。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，番路鄉民和國小推出柿餅藥膳排骨盅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，番路鄉民和國小推出柿餅藥膳排骨盅。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，民雄鄉民雄國小推出鳳梨糖醋雞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣22校特色食譜編纂成冊，民雄鄉民雄國小推出鳳梨糖醋雞。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天到中埔國小參加「吃在地、食當季」新書發表會，現場烹煮絲瓜炒蛤蜊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣長翁章梁今天到中埔國小參加「吃在地、食當季」新書發表會，現場烹煮絲瓜炒蛤蜊。記者黃于凡／攝影
嘉義縣彙整22校特色食譜，縣長翁章梁今天到中埔國小參加新書發表會。記者黃于凡／攝影
嘉義縣彙整22校特色食譜，縣長翁章梁今天到中埔國小參加新書發表會。記者黃于凡／攝影

嘉義 食材 食譜

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