嘉縣推廣田間智能管理系統 農民滑手機就能種稻

嘉義縣推廣「智能水稻管理系統」今天舉辦成果觀摩會，農業處表示，使用這套系統，農民在家滑手機就可遠端巡田與操作灌溉，輕鬆種水稻，除了省水、省工又能增加1成產量。

嘉義縣政府今天在朴子市舉辦「智能水稻管理系統成果觀摩會」，展示智慧農業創新應用，吸引上百名農民與會，縣長翁章梁也到場推銷此系統。

農業處農林作物科長李秋瑩告訴中央社記者，智能水稻管理系統結合遠端控制水位計與間歇性灌溉技術，展現優化資源利用、提升農業生產效率。

李秋瑩舉例，目前嘉義縣有7筆、總面積2.5公頃水稻田裝置智能管理系統，統計數據顯示與之前未安裝智能管理系統比較，這7筆田每年可節省約1萬7912公噸用水，水稻倒伏率降低20%，心腹白比率減少3%至8%，並提高稻米收成達10%。

李秋瑩強調，透過鏡頭和遠端控制，農民多數時間不用出門，在家就可以巡田與操作田間灌溉，瞭解水稻生產情況。

農業處指出，嘉義縣今年爭取到農業部的專案計畫，擴大應用成熟的智慧農業技術，透過縣府、農業部改良試驗單位和農糧署的合作，進行技術推廣、輔導及補助，促使智慧農業技術落地擴散。

翁章梁表示，期待透過這些創新技術，幫助農民在有限的人力與資源下實現更高效的生產和管理，進一步提升嘉義農產品的競爭力。