影／台南大南門古蹟7棵百年南洋杉無預警砍除 公民團體怒了

台南市大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉遭砍除，今年5月東區「烏桕巷」突然貼出公告要移除樹木，引發嘩然，還有大林社區59棵黑板樹被腰斬，護樹公民痛批台南市是古都卻一再砍樹，質疑市府現有「通報平台」只是單方公布砍樹，呼籲市府重啟「樹木委員會」納入公民審議參與。

市府工務局回應，目前樹木管理是屬地主義，對於染病樹木的處置方式，會視健康狀況和風險建議主管機關採取移除或移植，但南洋杉和烏桕巷事件後已檢討要納入地方意見，並評估重啟「樹木委員會」。

台灣基進台南市議員李宗霖今天偕同台南社大研究員吳仁邦、 文史工作者李文雄召開「台南樹木喊救命」記者會，

李宗霖表示，今年7月大南門古蹟公園7棵近百年南洋杉直接遭「砍頭」，今年5月東區「烏桕巷」也突然貼出公告，有3成樹木要移除，經里民抗議之後才暫緩「行刑」，市府無預警砍除珍貴百年老樹，遭質疑沒有可信的評估標準。

文史工作者李文雄說，樹木是重要文化公共財，是城市文化的指標，大南門南洋衫在日治時期就栽種，工務局執行樹木風險評估健檢計畫，應該公開檢測數據提供第三方意見參考，並思考是否還有其他救樹可行之計，不應該單憑一方檢測作為移除決策依據。

台南社大研究員吳仁邦說，樹木的健康度不應只有依賴儀器檢測，更應綜合考慮樹木棲地環境、排水系統等，建議納入公民審議的精神，重啟台南市樹木委員會由相關專家共同審議，而不是單一檢測就判樹木死刑。

嘉義大學森林暨自然資源學系老師詹明勳說明，大南門公園南洋杉經過組織解剖，發現木質部心材感染與積水嚴重，近年來因氣候變遷、高度濕熱，樹木染病導致樹倒風險上升，近年來台南市府檢驗超過2萬多棵樹，並移除高風險個案，因此台南市目前在六都之中，是樹倒致傷、致死人數最低的。

吳仁邦指不應用樹倒壓死人來恐嚇砍樹的事情，應探討1年花這麼多錢檢測樹木，卻不從棲地的健康管理等提前預防，大南門公園的南洋杉棲地易積水，樹木就難以呼吸。

李宗霖認為市府「未救先砍」，要求重新檢討樹木風險健檢評估，不是染病就砍除，並建立「永續綠業」的概念，移除樹木之後，應該在原地種回適合的樹種，每年公布砍樹及種樹的數量，以確認有足量且健康的樹木維繫都市生態平衡。

台南市工務局公園管理科長林志穎，工務局管理的行道樹約有14萬棵，每年約檢測5千多棵，染病樹木視健康狀況採取移除或移植，在烏桕巷和大南門南洋杉事件後也進行檢討，未來應將檢驗數據與居民溝通，也會研議重啟樹木委員會。