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北安宮費時7年新落成入火安座 土地公戴宰相冠帽流傳守護皇帝故事

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影

嘉義市奉祀土地公的北安宮建廟300多年，歷史悠久，比清朝諸羅城還久，原址廟宇1946年興建以竹篙厝為廟，經7年多花費逾億元遷建新廟，上午在吳鳳北路北安宮新廟落成，舉行盛大隆重入火安座慶成大典，新廟牆面有已故台南廟宇剪黏工藝大師陳瑞連作品，以及描繪「春耕夏耘秋收冬藏」農村四季景象作品，讓北安宮兼具民間信仰及藝術價值。

相傳清朝嘉慶君遊台灣時，曾遭遇盜匪追趕，躲進北安宮逃過劫難，嘉慶帝即位後派遣欽差到諸羅縣，命縣老爺蒞臨敕封該廟一座石頭打造的香爐，賜可築皇宮式廟宇、正神可戴宰相冠帽。現今北安宮仍保存嘉慶4年御賜石香爐，奉祀土地公戴宰相冠帽，神態莊嚴。

市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，見證北安宮新廟揭牌，典禮盛大隆重。

黃敏惠說，諸羅建城在東、西、南、北四處城門分別建有4座土地公廟，至今仍座落嘉市四方，保境安民。位於北城門北安宮建廟可追溯至清康熙36年（西元1697），在嘉義建城前守護地方，香火鼎盛。很高興北安宮在歷時7年多，歷經購地建廟等過程，舉行盛大的入火安座慶成典禮，繼續護佑地方。

新建北安宮以彩繪裝飾，結合交趾陶與雕刻等藝術敘說歷史，前殿左側牆面有幅描繪壁畫，敘述北安宮自北門車站旁小廟發展沿革，後殿左右兩側牆面有已故台南市廟宇剪黏工藝大師陳瑞連作品，另有描繪『春耕夏耘秋收冬藏』農村四季景象的作品，讓北安宮不僅有信仰也有藝術傳承。

北安宮表示，土地公任鎮北門城，原址廟宇1946年興建，以竹篙厝為廟，後因屋頂塌陷、梁柱腐朽、且廟身過於狹窄，發展受限制，籌建新廟，費時7年落成入火安座。

嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影
北安宮後殿左右兩側牆面有已故台南市廟宇剪黏工藝大師陳瑞連作品。記者魯永明／攝影
北安宮後殿左右兩側牆面有已故台南市廟宇剪黏工藝大師陳瑞連作品。記者魯永明／攝影
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影
北安宮壁畫敘述北安宮沿革。記者魯永明／攝影
北安宮壁畫敘述北安宮沿革。記者魯永明／攝影
北安宮保存嘉慶4年御賜石香爐，奉祀土地公戴宰相冠帽，神態莊嚴。記者魯永明／攝影
北安宮保存嘉慶4年御賜石香爐，奉祀土地公戴宰相冠帽，神態莊嚴。記者魯永明／攝影
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影
嘉義市奉祀土地公的北安宮新廟落成入火安座慶成大典，盛大隆重。記者魯永明／攝影

嘉義 土地公 民間信仰

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