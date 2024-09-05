北安宮費時7年新落成入火安座 土地公戴宰相冠帽流傳守護皇帝故事
嘉義市奉祀土地公的北安宮建廟300多年，歷史悠久，比清朝諸羅城還久，原址廟宇1946年興建以竹篙厝為廟，經7年多花費逾億元遷建新廟，上午在吳鳳北路北安宮新廟落成，舉行盛大隆重入火安座慶成大典，新廟牆面有已故台南廟宇剪黏工藝大師陳瑞連作品，以及描繪「春耕夏耘秋收冬藏」農村四季景象作品，讓北安宮兼具民間信仰及藝術價值。
相傳清朝嘉慶君遊台灣時，曾遭遇盜匪追趕，躲進北安宮逃過劫難，嘉慶帝即位後派遣欽差到諸羅縣，命縣老爺蒞臨敕封該廟一座石頭打造的香爐，賜可築皇宮式廟宇、正神可戴宰相冠帽。現今北安宮仍保存嘉慶4年御賜石香爐，奉祀土地公戴宰相冠帽，神態莊嚴。
市長黃敏惠、北安宮主委孫茂財、立委王美惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、嘉義區漁會榮譽理事長林水樹及多位議員、全體委員監事等參與大典，見證北安宮新廟揭牌，典禮盛大隆重。
黃敏惠說，諸羅建城在東、西、南、北四處城門分別建有4座土地公廟，至今仍座落嘉市四方，保境安民。位於北城門北安宮建廟可追溯至清康熙36年（西元1697），在嘉義建城前守護地方，香火鼎盛。很高興北安宮在歷時7年多，歷經購地建廟等過程，舉行盛大的入火安座慶成典禮，繼續護佑地方。
新建北安宮以彩繪裝飾，結合交趾陶與雕刻等藝術敘說歷史，前殿左側牆面有幅描繪壁畫，敘述北安宮自北門車站旁小廟發展沿革，後殿左右兩側牆面有已故台南市廟宇剪黏工藝大師陳瑞連作品，另有描繪『春耕夏耘秋收冬藏』農村四季景象的作品，讓北安宮不僅有信仰也有藝術傳承。
北安宮表示，土地公任鎮北門城，原址廟宇1946年興建，以竹篙厝為廟，後因屋頂塌陷、梁柱腐朽、且廟身過於狹窄，發展受限制，籌建新廟，費時7年落成入火安座。
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