台南下營文旦賣破9成 農會辦創意行銷為文旦大果找出路

台南文旦進入中秋節前交易高峰，較高品質文旦大都已出貨，但今年仍有許多文旦大果可能因消費者有大顆不好吃的迷思、賣相欠佳滯銷。台南下營文旦雖今年銷路暢旺已賣出超過九成，下營農會今天發表成果，強調「下營的比麻豆好吃」，為協助農民銷售大果，還請立委賴惠員協調農糧署號召加工業者收購大果，轄區國小辦創意文旦創作競賽，協助農友行銷文旦大果。

下營區農會表示，7日上午10點在下營區農會超市後方藝文展演場舉辦「下營區農會行銷文旦大果系列活動-文旦創意競賽暨頒獎典禮」。現場有柚香秋意濃趣味競賽、在地好秀演出，邀請現場親子來農會參與剝文旦皮，在趣味中品嘗優質下營文旦柚，並於下營區農會超市下營店、中營店、農產品展售館、營農加油站四個營業點辦文旦大果行銷活動，當日起憑消費發票就贈送一顆文旦，數量有限送完為止。