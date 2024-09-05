聽新聞
test
0:00 / 0:00
台南下營文旦賣破9成 農會辦創意行銷為文旦大果找出路
台南文旦進入中秋節前交易高峰，較高品質文旦大都已出貨，但今年仍有許多文旦大果可能因消費者有大顆不好吃的迷思、賣相欠佳滯銷。台南下營文旦雖今年銷路暢旺已賣出超過九成，下營農會今天發表成果，強調「下營的比麻豆好吃」，為協助農民銷售大果，還請立委賴惠員協調農糧署號召加工業者收購大果，轄區國小辦創意文旦創作競賽，協助農友行銷文旦大果。
下營區農會表示，7日上午10點在下營區農會超市後方藝文展演場舉辦「下營區農會行銷文旦大果系列活動-文旦創意競賽暨頒獎典禮」。現場有柚香秋意濃趣味競賽、在地好秀演出，邀請現場親子來農會參與剝文旦皮，在趣味中品嘗優質下營文旦柚，並於下營區農會超市下營店、中營店、農產品展售館、營農加油站四個營業點辦文旦大果行銷活動，當日起憑消費發票就贈送一顆文旦，數量有限送完為止。
下營農會總幹事陳乃源表示，下營是台灣文旦十大產區，文旦更是下營產業四寶之一，近年來在農會與農友的努力下，文旦品質越來越好，優質文旦一上市往往非常快就賣光，但不受消費者青睞的大果往往乏人問津，農會辦理文旦大果行銷活動，就是為了推廣消費者了解，其實文旦大果的風味與營養都不亞於一般文旦，期待大家「打破消費迷思，讓優質下營文旦陪伴廣大消費者快樂過中秋，一起挺文旦挺農業」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言