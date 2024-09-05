力挺南科用水！台南永康再生水廠提前日供1.55萬噸再生水

內政部、南科管理局與台南市政府投入33億元興建永康水資源回收中心、再生水廠、輸水管線及南科台南園區配水池、高階處理設施使民生汙水轉換成工業用水，為因應科技產業穩定供水，水廠擴廠工程提前10個月在日前達成每日15500噸再生水供水量能，今天舉辦通水典禮。市長黃偉哲與水利署、台積電、聯電等南科大廠主管、地方人士到場見證。

黃偉哲表示，永康再生水廠第一期通水量能是8000噸，第二期則有1.55萬噸。施工期間歷經風災等天候因素，卻還能提前10個月如質完成，早日供水就可讓高科技產業製程獲得穩定供水。

黃偉哲肯定水利局團隊在水資源再生工作的努力，並感謝中央的經費支持，以及南科管理局協助媒合園區內高科技產業使用再生水。他也宣示台南的再生水廠將會持續擴充量能。

黃偉哲指出，永康再生水廠提供高科技製程使用水源，換取高科技產業對自來水的減量使用。市府也將在維護市民權益及環保永續的前提下，持續推動水資源回收中心放流水再利用。

水利局表示，內政部國土管理署於民國102年執行公共汙水處理廠放流水回收再利用示範推動計畫，永康水資源回收中心被選定為具高潛勢示範推動場域，106年獲行政院核定規畫永康水資源回收中心及再生水廠興建，將原水資源回收中心放流水回收再利用，並供應南科高科技產業用水。

永康再生水廠於111年12月開始供應每日8000噸再生水，完成第一階段供水量。去年4月則配合旱象，緊急調配水資源回收中心再生水設備產能，調升為每日9200噸供水。

水利局說，依原計畫永康再生水廠114年6月完成每日供水1.55萬噸，考量南部地區用水壓力，南市府與中央、南科園區及統包廠商提前擴廠工程，1.55萬噸再生水供水量能較原計畫提早10個月完成。

目前永康與安平再生水廠已開始供應再生水，仁德再生水廠則預計今年底供水，新市、善化、安定系統也推動下水道及評估發展再生水可行性，屆時可望進一步降低南部地區用水壓力，減輕用水競爭所帶來的問題。