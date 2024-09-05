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台南空品維護區擴大至成功大學及附設醫院 11月起納管

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市第三期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制。圖／台南市環保局提供
台南市第三期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制。圖／台南市環保局提供

台南市加強對移動汙染源管制，公告第三期空品維護區「成功大學醫學院附設醫院」今年11月正式管制，出廠滿3年以上柴油車或出廠滿5年以上燃油機車進出，如無排氣檢測合格紀錄一律告發；環保局已陸續畫設「奇美博物館及台南都會公園」、「安平商港」為一、二期空品維護區，根據微感器數據分析，這些區域PM2.5、CO濃度降低，顯見管制有成效。

環保局提醒，受管制車輛只要落實自我管理並檢驗合格，即可自由進出空品維護區，未來會陸續畫設空品維護區，並規劃將所有柴油大客車、大貨車及小貨車納入管制，降低空氣汙染物排放、改善空氣品質

環保局表示，一、二期空品維護區正式管制後，區內PM2.5及CO濃度皆較鄰近微感器及交通測站低約21%及34%，推估削減總懸浮微粒37.9噸、PM2.5 25噸、氮氧化物400.9噸、一氧化碳173.1噸。經車辨確認違規車輛，均依空污法第76條第2項規定，處汽車使用人或所有人5百元以上6萬元以下罰鍰。

第三期空氣品質維護區「成功大學與醫學院附設醫院」公告2024年11月1日正式生效，目前處於宣導期，除在管制範圍附近設置告示牌提醒、持續發放宣導單張，亦透過懸掛宣導布條及電視牆宣導影片推播等方式，擴大宣導效益。

環保局長許仁澤表示，今年1到7月針對空品維護區未完成定檢的車輛，已裁處機車71輛、柴油車141輛。第3期管制生效後，出廠滿3年以上的柴油車得具1年內排煙檢驗合格紀錄；出廠滿5年燃油機車則需完成最近一次定檢合格，才可進入空品維護區管制範圍，希望透過實際管制作為，保障數萬師生、醫護人員與就醫民眾呼吸健康。

台南市第三期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制。圖／台南市環保局提供
台南市第三期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制。圖／台南市環保局提供
台南市第三期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制。圖／台南市環保局提供
台南市第三期空品維護區「成功大學與醫學院附設醫院」今年11月正式管制。圖／台南市環保局提供

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