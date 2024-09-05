嘉義老字號鴻圖書局本月底吹熄燈號 1人老書局良昌冊店苦撐待變

嘉義市蛋黃區中山路商圈經營33年的老字號鴻圖書局，本月底吹熄燈號，打折出清圖書文具，消息傳出，湧入大批客人搶便宜；另家火車站鬧區仁愛路10餘年歷史的老書局良昌冊店，5年前搬遷承租火車站商圈評好3C生活館地下一樓300坪空間，讓嘉市和台南市一樣，有巨大地下圖書城可逛，蔡姓老闆為省開銷兼店員是1人書店，苦撐5年經營辛苦。

近幾年實體書局不敵網路圖書廉價競爭，加上數位影視產業發展，書局一間間關門或轉型，鴻圖書局第二代郭姓老闆說，網路數位時代，遭大型網路書店廉價競爭，加上網購盛行，書店人事水電等成本高，經營困難，又無法如同獨立書店申請文化部補助，不堪虧損，只好依勞基法辦理13名員工退休資遣，店面出租，有禮券的客戶可使用到9月。

老書局良昌冊店也遭遇困境局，5年前停止營業，讓喜愛閱讀市民不捨，後重回火車站商圈，承租前ＮＯＶＡ（改評好3C生活館接手）地下一樓，當時市長黃敏惠臉書發布「良昌冊店回來了，你還記得補習之前，一定要去翻幾頁的那本小說嗎？火車站前的良昌冊店，曾經是許多嘉義人的回憶，而這份回憶，已經重新開啟。」

蔡姓老闆說，「開冊店是憨人的工作，但是對書香的著迷，會讓人一再犯錯」，他是第三次做憨人了。第一次良昌冊店開在仁愛路上的黃金店面，後結合餐飲搬遷承億閱讀小鎮，第三次回到他起家的火車站商圈，書店微利產業。

蔡老闆希望文化部重視書店式微消失現象，補助書店；良昌冊店在雲林縣北港鎮起家，60多歲第二代蔡姓老闆17年在仁愛路鬧區立足，不少學生在附近補習，上下課後會去良昌逛逛，買書看書、補充文具及參考書等用品，是嘉義人美好回憶。