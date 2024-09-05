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奇美食品在波蘭羅茲市打造生產線 黃偉哲拜會深化合作

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市長黃偉哲（右）日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供

台南在地優質企業奇美食品與波蘭食品公司在羅茲市（Lodz City) 合資打造食品產線，為兩市關係深化奠定基礎，該產線已於今年8月正式進入量產階段，台南市長黃偉哲日前訪問歐洲期間拜會羅茲市，力促兩市產業更多合作。

羅茲市長 Hanna Zdanowska率副市長 Adam Pustelnik、經濟發展暨國合處長 Mateusz Sipa、商業發展投資處長Dorota Lombardi等一同與會，駐波蘭代表處胡韻芳副代表也出席。

黃偉哲強調，波蘭在中東歐扮演供應鏈和市場關鍵角色，兩市產業合作潛力甚鉅，而歐盟的食品檢驗規範相當嚴格，南市府也將持續支持優良在地企業，將更多的台南好味道及富饒的物產介紹給歐洲市場。

黃偉哲表示，台南市與羅茲市都是既古老且創新的城市，未來在傳統產業如食品加工、紡織業、汽機車零組件或是半導體等高科技產業，南市府都將積極促進兩市產業實質互動，也歡迎羅茲市的代表團、業者或是學生前來台南進行產業考察和學術交流。

羅茲市長Hanna Zdanowska表示，她過去曾二度造訪台灣，且她與黃偉哲市長一樣都曾擔任國會議員，因此見面倍感親切，她也希望日後與台南能在文化和教育領域開展更多交流。

Zdanowska市長強調，羅茲市有600年的歷史，期間歷經產業轉型，羅茲的紡織業是全球知名的，同時也著重發展醫藥、生物科技、食品製造等產業，因此在農業和工業與台南市有合作空間，她在會中傳達規畫訪團訪問台灣、台南的意願，相信兩市能攜手創造豐碩的成果。

羅茲市為波蘭第三大城，有超過600年的悠久歷史，文化底蘊也相當深厚，它位於波蘭中心點，距首都華沙不到兩小時車程，也是歐洲物流轉運重鎮，由於地理位置佳且治安良好，吸引不少企業於當地投資，是一座美麗宜居的城市。

台南市長黃偉哲（右）日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供
台南市長黃偉哲（右）日前訪問歐洲期間拜會波蘭羅茲市長 Hanna Zdanowska，規畫兩市深化合作。圖／台南市政府提供

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