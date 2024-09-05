退休教師曹文娟拿畫筆開創橘世代美麗人生 嘉義市辦水墨創作個展

國小主任曹文娟3度考校長「差0.09分錄取」，隔年退休罹重病，9年前轉念作畫開畫展，追求自我成長，主持廣播節目拿下2座金鐘獎，走入山水間，以親歷其境寫生方式畫下眼裡、心中自然景色，即日起到22日在嘉義市文化局，舉辦「四時皆美－曹文娟水墨創作個展」。

曹文娟1964年生於彰化員林，文化大學中文系文藝組畢業、中臺科大文教事業經營研究所碩士。2014年退休，退休前為台中市黎明國小主任，退休後師承袁之靜老師學水墨，隨徐寶珍老師學書法。曾獲第三屆台中縣文學獎散文獎 (2014年)、51屆廣播金鐘獎少年節目暨主持人獎項 (2016年)。從作育英才轉而追求自我成長，以成為專業藝術工作者為目標持續努力。

曹文娟說，2022年回故鄉員林市用首次個展感謝孕育她的鄉土親友；第2次個展選在嘉市深具意義，更是回饋「嘉人」最實際行動。當年她丈夫柯永輝奉派調任聯合報嘉義區特派員近3年，幸有勇媽市長黃敏惠和所有「嘉人」多方照顧諸事圓滿，多年來念念不忘歡送會上一句「歡迎回嘉」，讓她用畫筆兌現「回嘉」回到先生心中第二個故鄉嘉市，和嘉人分享10年來用筆墨供養心得，和作品呈現閒情適意。

展覽主題「四時皆美」是曹文娟送給自己60歲禮物。她說走過一甲子會發現生命中所有風景都是美好和必然的。恰如四季更迭才有不同容顏，無論學習、成長或職場中各項歷練都是為成就生命圓滿。因此，曹文娟將個人喜怒哀樂等情緒和過往回憶以及生命中的體會稱為內心四時，因此名為四時皆美。

展出作品40餘件，以平日遊走各地風土寫生最多。結合「四時皆美」主題分為三個系列：第一個系列用寫生記錄四時變化的妝容。曹文娟用作品呈現大自然四時更迭的美，抓住季節的容顏。特別是2019年飛行30小時遠赴南美洲伊瓜蘇瀑布寫生的作品，耗費5年獲得指導老師肯定首次展出3件瀑布寫生。

第二個系列內心四時紀錄。有童年被自己塗鴉紅磚牆，傾頹長草的老家和曾經害怕的夜梟貓頭鷹都令人會心一笑。其中最特別的「千年一遇」是童年在屋簷下見到的優曇波羅花，當時不知為何物卻深受莊嚴的樣貌震懾，直到成年皈依知道那些白色小花就是優曇波羅花，因為難得，便將作品命名「千年一遇」。

第三個也是最重要的，是曹文娟用畫筆記錄內心與天地間的互動軌跡成為作品。在池上見到雲門舞集用舞蹈「天光，霞」酬謝天地。第一次上六十石山不是金針花季卻被滿天飛越花東縱谷渡冬的紫斑蝶環抱。剛好收到一批黑色宣紙，因此大膽嘗試成為作品「紫氣東來」。

展期4日至22日在文化局文化藝廊3樓，作者用畫筆記錄四時變化的妝容，呈現大自然四時更迭的美，歡迎嘉義鄉親及各界藝文人士踴躍前來欣賞。