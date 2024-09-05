嘉義鹿草涸魚季7日登場…現撈仔帶回家 膠筏競速加碼造型賽

嘉義縣鹿草鄉一年一度涸魚文化季7日登場，重現早年生活場景，可自備環保容器到埤塘捕魚，「現撈仔」裝多少都能帶回家，重頭戲在埤頭堀的膠筏競速賽，今年除1至3名有獎金，加碼舉辦最佳造型票選，為此鹿草鄉長嚴珮瑜裝扮成卡通美少女戰士拍宣傳片，她說，要傳承延續傳統文化。

嘉縣文化基金會董事陳俊哲說，鹿東社區的埤頭堀是座天然埤塘，早期作為農業灌溉使用，村民平時共同清理維護，枯水期則會「涸水取魚」，分享收成的漁獲，近年公所大力推廣，活動愈辦愈大，還加入膠筏競速、市集活動，吸引許多遊客參加，在地村民也非常期待。

嚴珮瑜近期裝扮為美少女戰士「星野兔」拍攝宣傳片，引起熱烈回響，她說，因應環境與氣候變遷，改以「牽罟」捕魚方式，今年膠筏競速賽加碼cosplay比賽，她邀參賽隊伍盛裝贏獎金。

鹿草鄉公所表示，膠筏競速賽5人一組，須由3男2女的成年人組隊，第1至3名獎金5000元、4000元、3000元，並票選最佳造型獎可獲2000元獎勵。

涸魚文化季當天設有古厝園遊市集，泰安宮前還會舉辦懷舊音樂會、紅磚巷弄中的童玩一條街設有闖關遊戲，涸魚活動從下午延續到晚上。