聽新聞
test
0:00 / 0:00

遺址就地保存 台84高架橋下打通有譜

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
台南台84線麻豆至下營間屬西寮遺址敏感地帶，公路局擬採填高、不下挖方式開闢道路。記者謝進盛／攝影
台南台84線麻豆至下營間屬西寮遺址敏感地帶，公路局擬採填高、不下挖方式開闢道路。記者謝進盛／攝影

台南市台84線東西向快速公路麻豆至下營之間，有約2公里路段屬西寮遺址敏感地帶，高架橋下始終無法開闢道路，成為台1線到台61線間唯一斷點；公路局委託調查研究後，擬採填高、不下挖方式闢路，就地保存遺址，預計明年3月完成設計。官田的居民說，打通後，機車族將會很有感。

台84線由東至西橫跨玉井、大內、官田、下營、麻豆、學甲、北門7個行政區，全長約41公里，高架橋下兩側大多有設平面道路，供往來東、西向的民眾通行，不過從台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間因有西寮遺址，高架橋下方沒有闢建道路。

公路局雲嘉南區養護工程分局近年邀相關單位評估，台84線從國1至台19甲路段，增設橋下地方連通道，因工程區域涉及西寮遺址，須進行文化遺址保護，經過2年調查，將採取就地保存遺址。

立委賴惠員說，市府文資處審查後原則同意繼續施工，工程規畫設計預估明年3月完成，屆時可能移交南市府施工。

據了解，這段路段約從「15K+265」至「17K+585」，長約2.3公里，工程經費推估達4億元，愈慢施工經費恐再追加。市府工務局表示，「中央經費須到位才有後續」，台84線當初由中央闢建，也希望中央能夠循其他快速公路模式完成這最後一哩路，至於施工須先完成排水施作，也須工期大約1年。

「這2公里打通與否對機車族影響很大。」家住官田的胡先生說，打通後不用再繞進麻豆市區，可節省至少10至20分鐘，機車族可快速往來山海間，民眾也會很有感，盼相關單位正視。

機車族 賴惠員 遺址 高架橋

延伸閱讀

汐止中興路人行道工程 會勘協調樹穴、候車亭配置

西寮遺址就地保存 台84高架橋下「斷點」打通現曙光

台東南迴新景點「香蘭之森」 將森林與遺址融合

台一線高架橋遭撞缺一角 侯友宜派178名警力疏散

相關新聞

遺址就地保存 台84高架橋下打通有譜

台南市台84線東西向快速公路麻豆至下營之間，有約2公里路段屬西寮遺址敏感地帶，高架橋下始終無法開闢道路，成為台1線到台6...

台南YouBike 2.0擴增 1年內達625站

南市公共自行車YouBike 2.0去年2月上線迄今突破520萬使用人次，原規畫500處站點及5000輛公共自行車提前於...

嘉義鹿草涸魚季7日登場…現撈仔帶回家 膠筏競速加碼造型賽

嘉義縣鹿草鄉一年一度涸魚文化季7日登場，重現早年生活場景，可自備環保容器到埤塘捕魚，「現撈仔」裝多少都能帶回家，重頭戲在...

西寮遺址就地保存 台84高架橋下「斷點」打通現曙光

台84線快速公路麻豆至下營間有約2公里路段屬西寮遺址敏感地帶，高架橋下始終無法開闢道路，成為台1線到台61線間唯一斷點；...

為患者健康護航 佳里奇美醫院PAC病房啟用

為患者健康護航，台南佳里奇美醫院PAC（急性後期醫療整合照護模式）智能病房今天啟用，共有2間8床，屬健保床。院方表示，這...

臺南九月敬軍月 各文化場館推出優惠方案

去年臺南市首度推出的九月敬軍月活動引起廣大迴響，為感謝國軍官兵常年的辛勞，今年持續推出《台南九月敬軍月-我敬軍，我優惠》活動，加入更多文化場館及優惠方案。 臺南市政府表示，來臺南必遊的經典古蹟(赤崁

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。