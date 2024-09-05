聽新聞
test
0:00 / 0:00
遺址就地保存 台84高架橋下打通有譜
台南市台84線東西向快速公路麻豆至下營之間，有約2公里路段屬西寮遺址敏感地帶，高架橋下始終無法開闢道路，成為台1線到台61線間唯一斷點；公路局委託調查研究後，擬採填高、不下挖方式闢路，就地保存遺址，預計明年3月完成設計。官田的居民說，打通後，機車族將會很有感。
台84線由東至西橫跨玉井、大內、官田、下營、麻豆、學甲、北門7個行政區，全長約41公里，高架橋下兩側大多有設平面道路，供往來東、西向的民眾通行，不過從台19甲線麻豆路段至國道下營系統交流道間因有西寮遺址，高架橋下方沒有闢建道路。
公路局雲嘉南區養護工程分局近年邀相關單位評估，台84線從國1至台19甲路段，增設橋下地方連通道，因工程區域涉及西寮遺址，須進行文化遺址保護，經過2年調查，將採取就地保存遺址。
立委賴惠員說，市府文資處審查後原則同意繼續施工，工程規畫設計預估明年3月完成，屆時可能移交南市府施工。
據了解，這段路段約從「15K+265」至「17K+585」，長約2.3公里，工程經費推估達4億元，愈慢施工經費恐再追加。市府工務局表示，「中央經費須到位才有後續」，台84線當初由中央闢建，也希望中央能夠循其他快速公路模式完成這最後一哩路，至於施工須先完成排水施作，也須工期大約1年。
「這2公里打通與否對機車族影響很大。」家住官田的胡先生說，打通後不用再繞進麻豆市區，可節省至少10至20分鐘，機車族可快速往來山海間，民眾也會很有感，盼相關單位正視。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言