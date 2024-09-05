台南YouBike 2.0擴增 1年內達625站

南市公共自行車YouBike 2.0去年2月上線迄今突破520萬使用人次，原規畫500處站點及5000輛公共自行車提前於上月底全數投入服務，市府昨宣布預計1年內在交通節點、景點、社區、學校增設125處站點及投入1200輛車，年底達成37區都有站點。有兒少代表爭取「校校有站點」，市府回應，改善通學步道時一併評估設站。

交通局表示，台南37個行政區目前剩下龍崎、將軍、南化3區尚未設YouBike站，但站點已評估好，很快就會設置，曾文願景園區也評估增加站點，學校也是設站重點，若有人行道就會很快增設，只是許多學校圍牆蓋到馬路邊，目前以鄰近適合地點取代，或者配合通學步道、人行步道改善時一併設站。

市府偕同微笑單車公司宣布持續擴增服務量能，1年內再投入1200輛車，其中YouBike 2.0E電動輔助單車有400輛，總數將達到625站、6200輛車的營運規模。

副市長葉澤山說，市長黃偉哲非常重視，之前就預留擴充計畫擴大服務量能，增設的站點和車輛相信也會提前達標。微笑單車董事長劉麗珠說，「大家多敲碗就會加速設站」，會和公部門共同努力解決設站用地問題。

南市交通局長王銘德指出，全市YouBike 2.0前5名熱門站點為台南車站前站一、前站二、新營車站、成大公園、台南二車站，區域則以東區、北區、永康、安南、新營最密集。

南市兒少代表就讀慈濟高中學生郭力霖說，學生騎YouBike使用率很高，除了上下學也會騎到補習班，先前有針對國、高中學生進行問卷調查，普遍意見是希望校校有站點，也因書包很重，希望增加電動輔助款的車輛。