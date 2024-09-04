西寮遺址就地保存 台84高架橋下「斷點」打通現曙光

台84線快速公路麻豆至下營間有約2公里路段屬西寮遺址敏感地帶，高架橋下始終無法開闢道路，成為台1線到台61線間唯一斷點；公路局委託調查研究後，擬採填高、不下挖方式闢路，就地保存遺址，預計明年3月完成設計，全案現曙光。

台84線由東至西橫跨玉井、大內、官田、下營、麻豆、學甲、北門等7行政區，全長約41公里，高橋下兩側大多會設置平面道路，供往來東、西向的民眾通行，不過從台19甲麻豆路段至國道下營系統交流道間因有西寮遺址，高架橋下方卻沒有闢建道路，成為成為台1線到台61線間唯一斷點。

公路局雲嘉南區養護工程分局為讓台84線橋下交通路網更完善，近年邀集相關單位評估在台84線從國1至台19甲段，增設橋下地方連通道，因工程區域涉及西寮遺址，須進行文化遺址保護，經2年來調查採取就地保存遺址，送台南政府文資處審查。

立委賴惠員說，該遺址爭議已有解，文資單位審查後原則同意繼續施工，公路局已開始設計，預估明年3月完成，屆時可能移交南市府施工。

據知，這段路段約從15K+265至17K+585，長約2.3公里，工程經費由當初2億多元，目前推估已達4億元，若越慢施工，經費恐再追加。

「中央經費須到位才有後續。」市府工務局表示，台84線當初由中央闢建，也盼中央能循其他快速公路模式完成這最後一里路，至於施工工期須先完成排水施作，工期約1年許。