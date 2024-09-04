為患者健康護航 佳里奇美醫院PAC病房啟用
為患者健康護航，台南佳里奇美醫院PAC（急性後期醫療整合照護模式）智能病房今天啟用，共有2間8床，屬健保床。院方表示，這也是全國第一個申請PAC特殊病房醫院，尤其對中風病人急性後期照顧有很大助益。
佳里奇美院長周偉倪表示，該院整合神經內外科、復健科、護理部、營養科、藥劑科及社會服務部等團隊成立PAC病房，為病人提供整合性醫療照護，2015年起接收神經內科及其他醫療機構下轉的腦中風個案，2018年擴大至腦傷及骨傷患者照護。
佳里奇美今舉行揭牌儀式，正式啟用兩間智能病房命名為「奇復」與「美健」。由奇美醫療體系經營決策委員會副主委邱仲慶、周偉倪以及福樂多醫療福祉事業董事長蔡錦墩等人共同主持揭牌。
而配備智能化的輔具設備及功能床，包括智能均壓自動調節病床、手腳訓練機、電動式移位機、站立式移位機和抱枕等智慧遊戲輔具，透過智能輔具設備減輕照護者的負擔，並確保病人能安全地進行復健與接受治療，建置費用約300萬元，經由醫院公共事務室專員林正雄媒介在地企業主獲熱情回響；由南寶樹脂、宏華營造、千葉興業、欣榮鑫等14家在地企業捐助成立PAC智能病房。
周偉倪說，佳奇急性後期整合照護有2間智能病房共8床，屬健保床，病人只有負擔少部分自負額，主要針對腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及高齡衰弱等病人設置PAC智能床位，由醫護團隊評估病人狀況入住，讓病人在經過2次3到6周高強度復健與治療後，其日常生活功能、語言表現及進食能力顯著提升，可順利返家銜接後續的護。
邱仲慶表示：隨著台灣社會人口逐漸老化，急性醫療後失能問題日益嚴重，健保署推動「急性後期整合照護計畫」（Post-acute Care，簡稱PAC），佳里奇美醫院配合承接此照護模式，並針對腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及高齡衰弱等病人，設置PAC床位，為全國第一個申請為特殊病房類別的病房。
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