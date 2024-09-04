台南農產前進香港果蔬展 爭取國際買家目光

台南市政府與貿易業者合作參加香港亞洲國際果蔬展，展示文旦、火龍果、楊桃、芭藥、綠竹筍等多項生鮮農產，並提供現場試吃，盼爭取更多國際買主目光。

台南市政府農業局代理局長陳仲杰今天透過新聞稿表示，香港亞洲國際果蔬展是亞洲最大、最專業商業性展覽，今年台南市政府與貿易業者合作，攜帶台南多項生鮮農產品參展，展示商品包括文旦、紅文旦、火龍果、楊桃、芭樂、綠竹筍等，並於會展中提供試吃，希望讓買主留下深刻印象。

陳仲杰指出，各縣市政府中，今年僅台南參加香港亞洲國際果蔬展，展現市府協助農民穩定市場、拓展通路決心，只要有好的展覽或通路必定爭取，香港是外銷主要市場之一，希望維持穩定合作關係，未來也將繼續努力提升產品品質，擴大市場版圖。

陳仲杰表示，台南是台灣重要農業生產基地，農產品一直受到國內外消費者喜愛與肯定，此次將正值盛產期的文旦、紅文旦，以及火龍果、楊桃、芭樂、綠竹筍等生鮮農產品帶到香港參展，口感和營養價值引起不少買家興趣，搭配多項農漁產加工品，展示台南農產多樣性和豐富性。