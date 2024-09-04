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佳里奇美醫院智能病房啟用 優化急性醫療後照護

中央社／ 台南4日電

台南佳里奇美醫院配合健保署推動急性後期整合照護計畫，針對腦中風、創傷性神經損傷等病人設置特殊類別床位，引入多項智能化輔具設備及功能床，今天正式啟用2間智能病房。

佳里奇美醫院今天舉行「奇復」、「美健」2間智能病房揭牌儀式，並介紹透過智能化設備減輕照護者負擔，同時運用智能科技確保病人安全進行復健與接受治療。

奇美醫療體系經營決策委員會副主委邱仲慶致詞表示，隨著台灣社會人口老化，急性醫療後的失能問題日益嚴重，對醫療體系、家庭及社會照護造成重大負擔，衛福部中央健康保險署因此推動「急性後期整合照護計畫」（Post-acute Care，簡稱PAC）。

邱仲慶指出，佳里奇美醫院配合承接此照護模式，針對腦中風、創傷性神經損傷、脆弱性骨折、心臟衰竭及高齡衰弱等病人，設置PAC床位，為全國第一個申請為特殊病房類別的病房。

佳里奇美醫院院長周偉倪說，院方整合神經內外科、復健科、護理部、營養科、藥劑科以及社會服務部等專業團隊成立PAC病房，為病人提供整合性醫療照護，提供個人化復健治療計畫，讓病人在經過3到6週高強度復健與治療後，可提升日常生活功能、語言表現及進食能力。

周偉倪指出，為維護PAC病房照護品質，並減輕照顧者負擔，院方特別編列預算，並獲在地企業捐款支持，引入多項智能化輔具設備及功能床，透過智能化設備，不僅能減輕照護者負擔，同時運用智能科技，更有效確保病人能安全進行復健與接受治療。

他說，電動功能床可依病人復健進度調整扶手，維護上下床安全；智能均壓床墊與離床報知系統可避免因疾病後遺症導致的潛在傷害；擺位枕更能增加病人臥床舒適度；健康浴座和多功能洗澡椅則可提供病人更安全、方便淋浴，另有多項訓練設備，可有效幫助病人進行肌肉和關節活動訓練。

奇美醫院 復健 腦中風

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