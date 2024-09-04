台南美食之都國際廚藝挑戰賽 10/16登場

台南市副市長葉澤山今天宣布，2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽10月16日登場，為期近4週，賽事橫跨4大項、22個組別競賽項目，即日起至9月30日受理報名，廣邀料理高手參賽。

葉澤山今天在記者會上廣邀各國料理高手參加2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽，他表示，飲食文化是台南歷史重要一環，今年又適逢「台南400」，透過國際廚藝挑戰賽彰顯台南多元魅力，共同留下舌尖上最美好印記。

台南市政府發布新聞稿指出，這項國際廚藝挑戰賽邀請紐西蘭名廚蘇東（Mark Southon）、德國名廚文德（Michael Wende）等多位國際評審，期盼參賽者融合台南在地食材，創作傳統味道和創意兼具的佳餚，讓更多人看見台南美食文化，行銷在地優質農漁畜產。

2024台南美食之都國際廚藝挑戰賽即日起至9月30日受理報名，競賽時間是10月16日至11月9日，每週都有中西式熱烹、藝術烘焙、靜態冷展等不同主題，期待餐飲好手到台南展現廚藝。