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孕婦體驗裝、爬擬生產隧道 嘉市準爸爸共感體驗懷孕辛苦

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
練習使用生產球（花生球），來以減緩生產時的酸痛不適。圖／嘉義基督教醫院提供
練習使用生產球（花生球），來以減緩生產時的酸痛不適。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義基督教醫院與嘉義市衛生局、嘉義市助產師助產士公會及嘉基產後護理之家，為準媽媽及準爸爸舉辦系列「孕產婦心理健康促進活動」，透過教育課程及多元體驗活動，期協助孕產婦女緩解壓力，使心理健康意識扎根心中。活動安排準爸爸穿上孕婦體驗裝、爬過擬生產隧道等，更能體會另一半懷孕的辛苦。

嘉基表示，根據世界衛生組織資料，約10%的孕婦和13%的產婦會患有精神障礙，其中以憂鬱症最為常見，衛生福利部國民健康署的孕婦衛教手冊顯示，產後憂鬱症的發生率約為10%，每10名母親中就有1人會罹患此病，症狀通常在產後 4 週顯現，並可能持續至1年或更久。

嘉義市衛生局長廖育瑋表示，孕產婦心理健康已成為全球重要的公共衛生議題，世界衛生組織推廣「孕產兒安全」，針對妊娠、分娩和產後期間的潛在風險進行辨識、預防和因應措施；準父母面對的不僅是身體和心理上的變化，還有職場及家庭的微妙調整，透過這次活動，期望能幫助準父母更好地了解孕產期，並提供必要的陪伴與支持。

嘉義基督教醫院護理師也是嘉義市助產師公會理事長陳碧惠表示，準媽媽在孕期需面對身體不適、臨盆前產兆的不確定，產後新生命的到來，產婦須面對自身的調適，又要提供寶貝珍貴的天糧（母乳），種種過程伴侶扮演重要的角色；這次「孕產婦心理健康促進活動」涵蓋「產前準備」、「舒壓療法」、「生產知識」、「新生命迎接」以及「產後照護」等多個環節，共舉辦了 8 場活動，吸引約 200 人次參與。

活動內容包括，芳香療法、音樂舒壓、產程擠壓體驗、寶寶睡眠訓練及母乳知識等，其中「神隊友奶爸養成日記」環節讓準爸爸穿上「孕婦體驗裝」，體驗孕婦因身體變化所帶來的挑戰；有名陳姓準爸爸表示，活動不僅解答了對新生活的疑惑，也讓他更了解如何支持妻子，對即將來臨的新生命、生活感到更加踏實。

準爸爸們穿著「孕婦體驗裝」帶球跑初體驗，共感體驗另一半懷孕過程的辛苦。圖／嘉義基督教醫院提供
準爸爸們穿著「孕婦體驗裝」帶球跑初體驗，共感體驗另一半懷孕過程的辛苦。圖／嘉義基督教醫院提供
運用按摩順奶，讓天糧（母乳）源源不絕。圖／嘉義基督教醫院提供
運用按摩順奶，讓天糧（母乳）源源不絕。圖／嘉義基督教醫院提供
準爸爸爬過擬生產隧道，體驗愛的迫降。圖／嘉義基督教醫院提供
準爸爸爬過擬生產隧道，體驗愛的迫降。圖／嘉義基督教醫院提供

嘉義 孕婦 衛生局

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