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台南車燈大廠災後浴火重生 龍鋒斥30億蓋鋼骨廠房

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
龍鋒企業董事長林玉柱強調客戶權益未受影響。記者謝進盛/攝影
龍鋒企業董事長林玉柱強調客戶權益未受影響。記者謝進盛/攝影

著名車燈大廠龍鋒企業公司1個多月前台南永康廠房燒毀，財損估計逾17億元，業者克服萬難斥資30億元重建鋼骨廠房，今舉行一期動土儀式，力拚明年2月啟用。

成立於1978年的龍鋒企業，包括頭燈、後燈、 角燈、邊燈、保險桿燈、霧燈及第三煞車燈等產品行銷五大洲，目前已累積超過一萬種車燈產品，年營業額達60億元，今年7月26日永康區中山北路廠區大火，燒毀L型廠房震驚業界，財損估計超過17億元，所幸無人傷亡。

業者克服萬難拚重建，今動土廠辦大樓為地上5層樓鋼骨建物，總建坪約1.5萬坪，規畫測試設備、自動化倉儲系統及專業組裝區，其中一期3000坪基將趕在明年2月完工，隨即投產。該工程由桂田集團三民營造承建，也是30年前原廠房承包商，桂田董事長朱仁宗說，就是情義相挺老友，會克服困難完工。

龍鋒企業董事長林玉柱長期投入公益，目前擔任大台南警友會榮譽理事長，今動土儀式，現場冠蓋雲集，除副市長趙卿惠、市議會議長邱莉莉、包括立委林俊憲、陳亭妃、賴惠員、許智傑及南市近半數議員都到場，市警局局長林國清、前局長廖宗山及多名分局長都到場祝福。

林玉柱說，新廠重建不怕花費，要的是時間，否則營運將遭衝擊，客戶會跑掉，半年後科技大樓完工，他有信心業績再成長2、30％。他也透露，災後迄今訂單持續增加，

1個多月來維持每周出口30個貨櫃以上，已分散到其他廠區處理。

趙卿惠也推崇林玉柱出身貧困家庭，長期對弱勢照顧與關懷不遺餘力，龍鋒也是傳產的隱形冠軍，祝福結合AI化的新廠工程順利。

車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，今由董事長林玉柱（左前）、南市副市長趙卿惠（中）、南市議長邱莉莉（右）、立委賴惠員（黃色上衣）、林俊憲（左二）等人主持動土儀式。記者謝進盛/攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，今由董事長林玉柱（左前）、南市副市長趙卿惠（中）、南市議長邱莉莉（右）、立委賴惠員（黃色上衣）、林俊憲（左二）等人主持動土儀式。記者謝進盛/攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，立委陳亭妃（右二）、林俊憲（左一）等人同台祝賀。記者謝進盛／攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，立委陳亭妃（右二）、林俊憲（左一）等人同台祝賀。記者謝進盛／攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，圖為完工示意圖。記者謝進盛/攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，圖為完工示意圖。記者謝進盛/攝影
車燈大廠龍鋒企業月餘前遭遇祝融，業者斥30億蓋鋼骨廠辦今舉行動土儀式。記者謝進盛／攝影
車燈大廠龍鋒企業月餘前遭遇祝融，業者斥30億蓋鋼骨廠辦今舉行動土儀式。記者謝進盛／攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，今由董事長林玉柱（中）、南市副市長趙卿惠（左）、南市議長邱莉莉（右）等人主持動土儀式。記者謝進盛／攝影
車燈大廠龍鋒企業斥30億蓋鋼骨廠辦，今由董事長林玉柱（中）、南市副市長趙卿惠（左）、南市議長邱莉莉（右）等人主持動土儀式。記者謝進盛／攝影

台南 林俊憲 災後

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