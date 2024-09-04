嘉縣鹿草涸魚文化季將登場 鄉長扮星野兔領軍膠筏競速

嘉義縣鹿草鄉9月7日將舉辦一年一度的涸魚文化季，重現傳統牽罟捕魚場景，重頭戲「埤頭堀」膠筏競速賽下午登場，今年加碼舉辦最佳造型票選，邀請隊伍參賽角逐獎金，除了可以觀賞刺激競賽，還能自備環保容器下水捕魚，現撈仔裝多少拿多少，全部都能免費帶回家。

嘉義縣文化基金會董事陳俊哲說，鹿東「埤頭堀」是座天然埤塘，早期作為農業灌溉使用，村民平時共同清理維護，枯水期則會「涸水取魚」，分享收成的魚獲，近年公所大力推廣將活動愈辦愈大，還加入膠筏競速、市集活動，吸引許多遊客參加，在地村民也非常期待。

鹿草鄉長嚴珮瑜裝扮為美少女戰士「星野兔」拍攝宣傳片，引起熱烈迴響。嚴珮瑜說，近年因應環境與氣候變遷，不再每年將埤塘涸乾捕魚，改以牽罟捕魚方式舉辦，持續推動涸魚文化季，傳承延續傳統文化，今年膠筏競速賽加碼cosplay比賽，她當天也會裝扮為星野兔參加膠筏競速，邀參賽隊伍盛裝贏獎金。

鹿草鄉公所表示，膠筏競速賽5人一組，需由3男2女的成年人組隊，比賽由起點兩隊同時出發，先繞行浮標返回者獲勝，若都未達終點以距離近者獲勝，第一名獎金5000元、第二名4000元、第三名3000元，今年加碼票選最佳造型獎，給予獎金獎勵2000元。