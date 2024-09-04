快訊

摩羯颱風外圍環流影響 5縣市大雨特報恐下到晚上

飼料廠屋頂修復吊臂突斷裂 6公尺高墜地…3人宣告不治

獨／政府為房貸急召...國銀忙趕場 財部下午再邀公股開會

台南將軍漁港打造不鏽鋼白海豚繪本 夕照打卡新亮點

中央社／ 台南4日電

台南農業局結合「台南400農漁地景藝術節」，在將軍漁港廣場觀海平台前設置不鏽鋼藝術展品「海之書」白海豚繪本，推動海洋保育，並結合將軍漁港夕照美景，成打卡新亮點。

台南市政府農業局今天在將軍漁港舉行記者會，介紹新設置藝術展品「海之書」，盼搭配展示解說推動海洋保育理念，並提升民眾到港區旅遊視覺體驗。

台南市漁港及近海管理所所長張順得表示，結合「台南400農漁地景藝術節」活動，選定於將軍漁港廣場觀海平台前，設置不鏽鋼藝術展品「海之書」，造型以立體繪本為概念，模擬書面翻開瞬間，並選定以台灣西海岸保育類野生動物動物台灣白海豚、俗稱的「媽祖魚」為繪本主角。

張順得指出，作品融入漁港地景設計，隨夕陽餘暉產生不同變化，觀賞者能透過鏤空書頁看見不同時節海面景緻，期盼以藝術展品賦予將軍漁港海景、漁業及港區文化氛圍。

他說，將軍漁港「海之書」以黃色為主題色，台灣白海豚部分以粉色漸層點綴，透過與海洋為互補色的搭配提升藝術品亮點，以台灣白海豚與海景繪本的創意，訴說將軍漁港在地漁人與自然生態一生懸命的故事。

張順得表示，期盼藉由藝術作品喚起民眾對海洋保育關注，並以版畫風格刻劃人們對出遊的期待，鏤空設計可減少風力反射對鳥類影響，期盼為將軍漁港帶來兼具友善與不同層次遊憩體驗。

他說，市府將於14、15日在將軍漁港舉辦「2024濱海韶光季」，有光雕音樂會、夕陽不插電音樂會、韶光市集等活動，邀請遊客前往拍照打卡，體驗「海之書」結合將軍漁港夕照美景，呈現在地特有黑面琵鷺、台灣白海豚等不同角度光景。

台南 將軍漁港 海豚

延伸閱讀

高市好繪芽獎傳捷報 入圍繪本推出中、法、韓版本

空拍看台灣／三年一科小琉球迎王祭 海上遶境施放五彩煙幕超吸睛

5年花2700萬改善 綠島漁港加油站解除污染場址列管

《麵包超人電影版：細菌人與繪本的露露》全力以赴打倒吸吸象

相關新聞

嘉縣鹿草涸魚文化季將登場 鄉長扮星野兔領軍膠筏競速

嘉義縣鹿草鄉9月7日將舉辦一年一度的涸魚文化季，重現傳統牽罟捕魚場景，重頭戲「埤頭堀」膠筏競速賽下午登場，今年加碼舉辦最...

孕婦體驗裝、爬擬生產隧道 嘉市準爸爸共感體驗懷孕辛苦

嘉義基督教醫院與嘉義市衛生局、嘉義市助產師助產士公會及嘉基產後護理之家，為準媽媽及準爸爸舉辦系列「孕產婦心理健康促進活動...

台南車燈大廠災後浴火重生 龍鋒斥30億蓋鋼骨廠房

著名車燈大廠龍鋒企業公司1個多月前台南永康廠房燒毀，財損估計逾17億元，業者克服萬難斥資30億元重建鋼骨廠房，今舉行一期...

台南321巷藝術聚落暫時「閉園」 未來朝複合式藝文規畫

闊別4年的「321巷藝術聚落」作為今年文博會台南概念展區的核心展場之一，修復完成的日式官舍所，讓許多民眾進場後相當驚豔，...

關子嶺溫泉美食節將登場 夜祭巡行體驗明網路報名

邁入第20年的台南關子嶺溫泉美食節，將於本月21日至10月20日登場，其中，最受歡迎的不動明王夜祭巡行，明（5）日上午9...

南市YouBike 2.0搶手將擴增至625站 學生敲碗「這件事」

台南市公共自行車YouBike 2.0去年2月上線服務，今天已突破520萬使用人次，原規畫500處站點及5000輛公共自...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。