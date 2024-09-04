台南將軍漁港打造不鏽鋼白海豚繪本 夕照打卡新亮點
台南農業局結合「台南400農漁地景藝術節」，在將軍漁港廣場觀海平台前設置不鏽鋼藝術展品「海之書」白海豚繪本，推動海洋保育，並結合將軍漁港夕照美景，成打卡新亮點。
台南市政府農業局今天在將軍漁港舉行記者會，介紹新設置藝術展品「海之書」，盼搭配展示解說推動海洋保育理念，並提升民眾到港區旅遊視覺體驗。
台南市漁港及近海管理所所長張順得表示，結合「台南400農漁地景藝術節」活動，選定於將軍漁港廣場觀海平台前，設置不鏽鋼藝術展品「海之書」，造型以立體繪本為概念，模擬書面翻開瞬間，並選定以台灣西海岸保育類野生動物動物台灣白海豚、俗稱的「媽祖魚」為繪本主角。
張順得指出，作品融入漁港地景設計，隨夕陽餘暉產生不同變化，觀賞者能透過鏤空書頁看見不同時節海面景緻，期盼以藝術展品賦予將軍漁港海景、漁業及港區文化氛圍。
他說，將軍漁港「海之書」以黃色為主題色，台灣白海豚部分以粉色漸層點綴，透過與海洋為互補色的搭配提升藝術品亮點，以台灣白海豚與海景繪本的創意，訴說將軍漁港在地漁人與自然生態一生懸命的故事。
張順得表示，期盼藉由藝術作品喚起民眾對海洋保育關注，並以版畫風格刻劃人們對出遊的期待，鏤空設計可減少風力反射對鳥類影響，期盼為將軍漁港帶來兼具友善與不同層次遊憩體驗。
他說，市府將於14、15日在將軍漁港舉辦「2024濱海韶光季」，有光雕音樂會、夕陽不插電音樂會、韶光市集等活動，邀請遊客前往拍照打卡，體驗「海之書」結合將軍漁港夕照美景，呈現在地特有黑面琵鷺、台灣白海豚等不同角度光景。
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