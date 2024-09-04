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台南321巷藝術聚落暫時「閉園」 未來朝複合式藝文規畫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
南市文化局表示，321巷藝術聚落目前暫時閉園，僅保留部分展間，並配合10月26日登場的台灣設計展、台南藝術節等節慶活動佈展，屆時也會採取限定開放。圖／文化局提供
南市文化局表示，321巷藝術聚落目前暫時閉園，僅保留部分展間，並配合10月26日登場的台灣設計展、台南藝術節等節慶活動佈展，屆時也會採取限定開放。圖／文化局提供

闊別4年的「321巷藝術聚落」作為今年文博會台南概念展區的核心展場之一，修復完成的日式官舍所，讓許多民眾進場後相當驚豔，也非常關心321巷藝術聚落的未來規畫；文化局表示，321巷藝術聚落目前暫時閉園，僅保留部分展間，後續期能朝複合式進駐方式經營，且不排除任何可能性安排。

文化局指出，2024台灣文博會順利圓滿結束，此次共吸引62萬人次參觀，其中，321巷藝術聚落睽違4年再度開園，修復完成的日式官舍所化身一間間歷史教室，讓許多民眾相當經驗，目前除保留1624及2024回應台南400的2大議題核心展間，未來則配合台灣設計展和台南藝術節進行策展。

文化局也說，321巷藝術聚落整體走向，將以複合式藝文聚落規畫，目前仍有南北兩側新建辦公空間及遊客服務設施正在施工，預計明年底全區完工，未來結合展演聚落及多元藝文體驗，期望讓不同類的藝文團隊進駐參與聚落經營，推動台南藝文創新發展的重要場域。

曾進駐321巷藝術聚落、台南人劇團團長李維睦說，再度回到闊別4年的321巷藝術聚落，興奮的散步、瀏覽每個角落，既熟悉又新鮮，尤其，園區老樹仍然安在，舒緩許多人原先的擔心，期待未來能夠延續當年「321巷藝術聚落」初心，並適當加入願意友善園區與來客的商業空間，讓聚落更有創造性的發展。

文化局補充，321巷藝術聚落目前因展覽撤展、佈展與內部工程區域界面尚待施作調整，原則上不對外開放，另外，配合10月26日登場的台灣設計展、台南藝術節等節慶活動，會採取限定開放，民眾可持續關注南市府文化局官網與「藝遊台南」臉書粉絲專頁。

「321巷藝術聚落」作為今年文博會台南概念展區的核心展場之一，修復完成的日式官舍所，讓許多民眾進場後相當驚豔，但園區尚未整修完成，預計明年底全區才會完工。圖／文化局提供
「321巷藝術聚落」作為今年文博會台南概念展區的核心展場之一，修復完成的日式官舍所，讓許多民眾進場後相當驚豔，但園區尚未整修完成，預計明年底全區才會完工。圖／文化局提供

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