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關子嶺溫泉美食節將登場 夜祭巡行體驗明網路報名

聯合報／ 記者謝進盛／台南即時報導
台南關子嶺溫泉美食節將登場， 夜祭巡行體驗明受理網路報名。圖／台南市政府觀旅局提供
台南關子嶺溫泉美食節將登場， 夜祭巡行體驗明受理網路報名。圖／台南市政府觀旅局提供

邁入第20年的台南關子嶺溫泉美食節，將於本月21日至10月20日登場，其中，最受歡迎的不動明王夜祭巡行，明（5）日上午9點起開放網路報名，因名額有限，主辦單位籲請遊客把握機會報名。

南市政府觀光旅遊局主辦的關子嶺溫泉美食節，近年來累積口碑，吸引許多遊客慕名而來，其中，夜祭巡行將邁入第9年，是每年關子嶺溫泉美食節重頭戲，由不動明王大型祭典燈車領頭，攜手超過百人發光隊伍，從寶泉橋公園起點出發，沿著溫泉區一路行進至終點大成殿廣場。感謝不動明王（火王爺）一整年保佑。

觀旅局長林國華表示，夜祭巡行5日上午9點開放線上預約報名，提供名額包括大型祭典燈車、夜巡燈籠、兒童舉燈、浴衣遊行(搭配發光面具)及光影簍燈等5大項目，每人限報名1項1個名額。報名成功且於9月21日完成夜祭巡行者，可獲得時尚兼具環保的「斜背皮革咖啡套」1份。

此外，報名參與「大型祭典燈車」的民眾，額外加贈限量的「桶仔雞造型馬克杯禮盒」，主辦單位在活動當天下午，也提供現場排隊限量名額(額滿為止)，讓民眾有機會一同參與。

市府觀旅局說，更多2024關子嶺溫泉美食節活動內容，可關注台南旅遊網https://www.twtainan.net/或台南旅遊臉書粉絲團或周一至周五上午9點至下午5點電洽（06）6353226。

夜巡體驗報名網址https://www.accupass.com/event/2408070740544615965810

台南關子嶺溫泉美食節將登場， 夜祭巡行體驗明受理網路報名。圖／台南市政府觀旅局提供
台南關子嶺溫泉美食節將登場， 夜祭巡行體驗明受理網路報名。圖／台南市政府觀旅局提供
台南關子嶺溫泉美食節將登場， 夜祭巡行體驗明受理網路報名。圖／台南市政府觀旅局提供
台南關子嶺溫泉美食節將登場， 夜祭巡行體驗明受理網路報名。圖／台南市政府觀旅局提供

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