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南市YouBike 2.0搶手將擴增至625站 學生敲碗「這件事」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市公共自行車YouBike 2.0提前半年達標，原規畫500處站點及5000輛公共自行車今年8月已完成，台南市府今天偕同微笑公車宣布持續加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0提前半年達標，原規畫500處站點及5000輛公共自行車今年8月已完成，台南市府今天偕同微笑公車宣布持續加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。記者吳淑玲／攝影

台南市公共自行車YouBike 2.0去年2月上線服務，今天已突破520萬使用人次，原規畫500處站點及5000輛公共自行車提前半年在8月底全數投入服務。台南市府今天偕同微笑公司宣布持續擴增服務量能，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車，其中YouBike 2.0E電動輔助單車400輛，總數達到625站及6200輛車的營運規模，年底達成37區都有站點；兒少代表提出希望「校校有站點」，交通局表示全力盤點適合用地。

交通局長王銘德指出，目前全市各區交通節點、學校機關、社區及觀光景點等處多有設置站點，提供市民及觀光旅客便利的公共自行車服務，全市熱門站點前5大為台南車站前站一、前站二分別是19萬8千多人次、15萬9千多人次 ，新營車站15萬9千多人次，成大公園12萬2千多人次、台南二車站8萬9千多人次，以東區60站、北區48站、永康45站、安南47站及新營42站最密集，後續已有4、50站會勘完準備設站，期許公共自行車站點及路網更加密集，滿足市民朋友及觀光旅客的使用需求。

副市長葉澤山表示，台南市是古都又是觀光城市，能深入巷弄最方便的交通工具就是自行車，像今年文博會及將登場的台灣設計展，公共自行車就是觀光客的最佳旅伴；目前全市34個行政區設有站點，以不到1年半的時間突破500萬的使用人次，市長黃偉哲非常重視，之前就預留擴充計畫擴大服務量能，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車，相信也會是提前達標。

微笑公車董事長劉麗珠也說，台南市YouBike 2.0去年啟用後，使用者回饋是可以深入巷弄進行深度旅遊及吃美食，也感受到台南市議員的支持，未來會朝使用率高的地區增加站點密度，大家多敲碗就會加速設站，也會和公部門共同努力解決設站用地問題。

台南市兒少代表就讀慈濟高中學生郭力霖說，學生騎乘YouBike使用率很高，除了上下學也會騎到補習班，先前有針對國、高中學生進行問卷調查，普遍的意見是希望「校校有站點」，提昇站點密度，因為學生書包很重，也希望增加YouBike 2.0E電動輔助單車。

交通局表示，目前37行政區剩下龍崎、將軍及南化3區尚未設站，但站點已評估好很快就會設置，曾文願景園區也評估會增加站點；學校也是設站重點，若有人行道就會很快設站，但許多學校圍牆蓋到馬路邊，目前是以鄰近適合地點取代，或是配合通學步道或人行步道改善時一併設站。

交通局表示希望市民多多使用「TPASS行政院通勤月票」方案，可享有前30分鐘免費的優惠，「市民卡」可享有YouBike 2.0全時段半價，YouBike 2.0E電輔車每30分鐘補助10元的優惠，想得知台南YouBike 2.0的站點資訊，可至微笑單車官方網站或下載YouBike微笑單車官方版APP查詢。

台南市公共自行車YouBike 2.0提前半年達標，原規畫500處站點及5000輛公共自行車今年8月已完成，台南市府今天偕同微笑公車宣布持續加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0提前半年達標，原規畫500處站點及5000輛公共自行車今年8月已完成，台南市府今天偕同微笑公車宣布持續加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。圖／台南市交通局提供
台南市公共自行車YouBike 2.0加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。圖／台南市交通局提供
台南市兒少代表慈濟高中學生郭力霖（左）表達希望校校都有YouBike 站點。記者吳淑玲／攝影
台南市兒少代表慈濟高中學生郭力霖（左）表達希望校校都有YouBike 站點。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0提前半年達標，原規畫500處站點及5000輛公共自行車今年8月已完成，副市長葉澤山今天宣布持續加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。記者吳淑玲／攝影
台南市公共自行車YouBike 2.0提前半年達標，原規畫500處站點及5000輛公共自行車今年8月已完成，副市長葉澤山今天宣布持續加速擴增計畫，預計1年內再增設125處站點及投入1200輛車。記者吳淑玲／攝影

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