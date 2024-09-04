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青春18x2通往有你的旅程 台南推出追劇地圖

中央社／ 台南4日電

青春18x2通往有你的旅程」在台灣票房火熱，台南市也是這部青春電影拍攝地之一，台南市政府今天宣布推出追劇地圖，讓人回味電影中青澀純愛青春回憶。

台南市政府今天發布新聞稿指出，「青春18x2通往有你的旅程」由日本導演藤井道人編導，許光漢和清原果耶主演，上映首日空降全台票房冠軍、1個月票房突破新台幣7000萬元，甚至延燒至全亞洲。

市府表示，這部青春電影拍攝地之一是台南市，電影上映後，不少人詢問是否出版相關文宣，市府和電影公司聯繫搜集相關資訊及製作設計，推出「青春18x2通往有你的旅程」追劇地圖，回應大家心願。

南市府觀光旅遊局表示，「青春18x2通往有你的旅程」電影，在台南市中西區、安平區、仁德區及永康區選址拍攝，許光漢騎車載著清原果耶在中西區大街小巷穿梭、全美戲院看電影、台灣首廟天壇參拜、水仙宮市場採買、漁光島玩水及四草大橋來回騎乘等，全收錄在追劇地圖中。

「青春18x2通往有你的旅程」追劇地圖即日起在台南火車站旅遊服務中心、原合同廳舍旅遊服務中心、安平旅遊服務中心、永華聯合服務中心、民治聯合服務中心、中西區公所、安平區公所、仁德區公所、永康區公所等開放免費索取。

台南 電影 青春

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