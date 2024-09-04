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北港朝天宮犁炮震撼民主聖地中央噴水圓環 清潔隊清掉7噸炮屑垃圾
國定古蹟嘉義城隍夜巡昨晚壓軸，市長黃敏惠等人在中央噴水圓環前為3.75公尺高全台首座城隍機甲揭幕，來嘉作客的北港朝天宮媽祖神轎、神將等，繞著中央噴水圓環巡遶，展演犁炮火光四射震撼場面，活動結束，清潔隊動員12人、清運2輛垃圾車共7噸炮屑垃圾。
昨晚中央噴水圓環吸引逾萬名民眾聚集，今年城隍夜巡一大特色首揭全台獨創神尊機器人高3.75公尺「城隍機甲」，充滿科技感造型，另是北港朝天宮媽祖神轎、神將等繞著中央噴水圓環巡遶，展演犁炮火光四射震撼場面。
城隍夜巡與選舉前最後一夜嘉年華活動高潮地點，都在民主聖地地標中央噴水圓環，活動各具特色，朝天宮媽祖遶境，炸虎爺成重頭戲！民間習俗認為「虎爺」會咬來財寶，有愈炸越旺含意，也成為遶境中吃炮量最大的神轎，轎班人員也樂得「灰頭土臉」，除鞭炮炸得震天響，「犁炮」拚手速「劃過」鞭炮同時，還得確保落地位置，不會傷到人。
媽祖遶境需要施放大量鞭炮，一個個點燃鞭炮耗時間，古時候流傳至今有種聰明點燃方式：先將犁頭前端鐵片拆下，燒熱至火紅，接著鞭炮引信接觸燒紅犁頭鐵片點燃。比起一個個點燃快多了，犁炮處砲屑垃圾堆積如山，清潔隊出動水車、垃圾車、山貓清運，昨天深夜11點清除完畢，恢復市容清潔。
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