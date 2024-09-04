快搶名額！南市推8條傳統市場小旅行 費用400元含美食

台南市場處為響應台南400，整理市場特色與市場日常生活元素，如傳承多代職人經營的老攤位、市場周邊舊產業文化、市場年度盛事普渡等，以傳統市場為主軸搭配周邊景點串聯成點線面，9月份開始推出「踅市仔、款物仔-台南400走走台南公有零售市場」系列共8場小旅行路線，邀請有豐富歷史故事的講師群帶民眾一起走訪公有傳統市場，報名費只要400元(內含約250元的豐富餐點費用)，已經開放報名 。

市場處表示，9月8日第一場自安平市場開跑，搭配台灣設計展以西市場作為壓軸登場，更多活動內容資訊請到「台南市市場巡禮」臉書查詢，透過市場行走瞭解市場背後的故事和歷史，並品味市場的美食特色，帶給市民朋友更多元的市場體驗，看到市場不同的風貌。

經發局長林榮川表示，響應台南400年，以歷史水文重新看見台南的歷史文化，挑選8個位在不同流域的市場來進行市場講古，其中有3條路線還結合了不同創意，例如水仙宮市場場次安排在傍晚結合市場普度觀賞；鴨母寮市場路線則搭配台南市美術館的特展，希望能將藝術與庶民生活結合；善化市場路線搭配善化牛墟與善化糖廠，希望能展現公有、私有市場的不同面貌。

市場處長王俊博表示，這次小旅行的安排除了能充分了解到市場與該地區的歷史，更設計市場闖關遊戲，參與民眾可以透過執行小任務換個角度體驗市場，還可以與攤商進一步互動，瞭解到更多有趣的故事，還有在小旅行更會提供豐富的市場美食，希望參與民眾能一次完整看到市場的生命力。

市長黃偉哲歡迎大家一起報名參加走讀台南公有零售市場活動，結合市場周邊的景點和台南400年紀念活動，讓參與者們在欣賞市場風情的同時，更深入地瞭解台南這座城市的歷史底蘊，市場小旅行活動不僅是市場文化的饗宴，更是對臺南城市歷史和文化的深度探索，通過參與小旅行活動，參與者們將能夠更加深入地瞭解臺南這座城市的獨特風情和歷史故事。

踅市仔、款物仔-台南400走走台南公有零售市場活動走期：

9月8日：安平公有零售市場

9月18日：水仙宮公有零售市場、永樂公有零售市場 (平日傍晚)

10月5日：學甲公有零售市場

10月6日：菁寮公有零售市場

10月12日：善化第一公有零售市場

10月13日：鴨母寮公有零售市場

10月20日：鹽水公有零售市場

10月26日：淺草青春新天地、西門市場