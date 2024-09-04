黃偉哲出訪波蘭 推動台南與盧布林市兩座歷史古城交流

台南市長黃偉哲率團出訪位在歐洲的波蘭，當地時間9月2日在駐波蘭代表處副代表胡韻陪同下，與盧布林市（Lublin City）的副市長Tomasz Fulara於該國首都華沙會面。今年8月兩人就曾進行視訊對談初步開啟交流，這次相約在華沙相見歡，雙方都期盼能進一步推動兩座歷史古城的交流。

黃偉哲表示，盧布林市歷史悠久，現今在國際情勢中扮演重要角色，更推崇盧布林是自由世界援助烏克蘭的前線堡壘，台南則是台灣的民主聖地，兩個城市不僅都是歷史古城，也共享自由民主人權的普世價值。

盧布林市Tomasz Fulara副市長則分享，盧布林市有多間大學，希望在高科技領域跟台南有更多學術交流。

對此，黃偉哲回應，隨著半導體及AI成為全球重要戰略產業，衍生出許多高科技人才需求，樂見雙邊學術機構建立更多相互交流，協助高科技人才的培育，將會成為科技產業蓬勃發展的基石。

除此之外，盧布林市的產業聚焦於高科技、醫藥、食品科技、汽車工業領域，而在能源方面，該市也積極發展氫能；盧布林市已有一輛氫能巴士，另有兩輛正在製造中，其他還有十多輛正在規劃中，黃偉哲也盼就加氫站設置與氫能儲存技術等與盧市進行意見交流。

台南市則在推動太陽能發電與智慧城市上頗有成果，在會談中雙方也交流了許多產業政策推動經驗，並且都盛情邀請對方親自造訪，以進一步深化彼此友誼與互動。

盧布林市位於波蘭東南方，早在12世紀起就為人所知，更是中世紀中東歐的商業中心，也是著名歷史名城。長期以來被視為歐盟通往東方的門戶，也因距離烏克蘭極近，是西方國家援助烏克蘭的重要據點。