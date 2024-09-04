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注意！落實垃圾分類 嘉義市加強垃圾隨機「破袋」稽查

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府環保局為落實垃圾源頭減量及資源回收，加強垃圾隨機「破袋」稽查。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府環保局為落實垃圾源頭減量及資源回收，加強垃圾隨機「破袋」稽查。圖／嘉市環保局提供

嘉義市政府環保局為落實垃圾源頭減量及資源回收，6月起不定期對垃圾車清運路線稽查，即日起加強垃圾隨機「破袋」稽查，發現垃圾袋內含3件或以上可回收物品，或混雜廚餘等未按規定分類，將開勸導單，勸導未改善依廢棄物清理法，處1200元以上至6000元以下罰鍰。

環保局說，破袋稽查執行期間，民眾丟棄垃圾袋內常見的未分類項目包括紙容器、飲料杯及廚餘等，容易被誤當作一般垃圾丟棄，應將紙容器使用清水簡單沖洗後，依照紙容器回收3步驟「清理、分類、堆疊」妥善分類回收。

垃圾可大致分類為「一般垃圾」、「資源回收物」、「廚餘」等3類，食用完的骨頭、海鮮殼、果皮等屬一般垃圾，請另外包裹後由垃圾車收受，提醒市民廚餘應先瀝乾水分後，倒入垃圾車車斗內設置之廚餘回收桶內，以免垃圾車壓縮時，湯汁噴濺造成環境髒亂。

環保局長李佳禾提醒，請市民配合稽查人員破袋執行，落實垃圾分類，邀請大家共同努力，促進資源循環再利用，共同邁向新永續淨零目標。

嘉義市政府環保局為落實垃圾源頭減量及資源回收，加強垃圾隨機「破袋」稽查。圖／嘉市環保局提供
嘉義市政府環保局為落實垃圾源頭減量及資源回收，加強垃圾隨機「破袋」稽查。圖／嘉市環保局提供

垃圾車 廚餘 環保局長

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