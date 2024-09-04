歷史建築原佳里郵便局斑駁 8年不見活化

台南市佳里區中山路的原佳里郵便局，8年前被登錄歷史建築迄今閒置，外觀斑駁脫落，地方盼活化，市府表示，待修復設計經費到位會做規畫。另，屬雲林有形文化資產聚落建築群的虎尾建國眷村，做景觀工程傳出將日軍水塔鑿洞、眷村活動中心舞台區拆除建廁所，眷戶批胡搞，縣府回應，施工符合程序，相關意見會再溝通。

原佳里郵便局前身是「蕭壠郵便受取所」，是南市現存唯一郵電相關日治時期官署建築，現今建築為1932年興建，當地六安里里長林佩玲說，5年前相關單位來辦公聽會討論如何活化，至今沒有具體進展，周遭長雜草、老舊管線掉落等，只能委由公所函文給所有權人台灣郵政協會、台灣電信協會派員處理。

目前郵便局建物斑駁脫落，前方空地淪為臨時停車場。南市文化局文資處表示，已輔導兩個協會完成調查計畫，但兩協會對建物修復後用途無明確目標，有意捐給市府活化利用，待修復設計經費到位，再下一步規畫。

虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，縣府去年底啟動建國二村的新舊城區縫合計畫，但虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘說，近日發現二村中的水塔2樓及3樓被鑿開2個大洞，但該水塔為日軍興建、全台灣僅剩4座同樣式水塔，還有二村活動中心舞台區已被拆除，改建為廁所，然而鄰近的圖書館就有廁所，「以後要怎麼在廁所前介紹該處歷史？」

魯紜湘說，建國二村尚未進行文史調查就以破壞的方式改造，對於後續的文資保存不利，相關單位顯然不夠慎重看待；文史工作者高丹華也直言「將文化歷史丟到茅坑裡」。