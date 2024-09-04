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嘉創園區Ｗ棟移撥喊卡 地方抨擊

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導

嘉義文創園區現由文化部成立的臺灣生活美學基金會管理，市府近年在該處辦不少活動帶動觀光消費，也申請撥用園區Ｗ棟，擬作園區對面市立美術館的典藏空間，文化部曾允諾協助，至今卻卡關。有議員昨天質詢批中央不公平對待，文化局長盧怡君說，市府不放棄會持續努力爭取撥用。

文化部回應，1月30日發函給嘉義市政府表示文化部正逐步進行嘉創園區各建物取得使用執照的相關整備工作，並規畫各建物空間使用功能，預估最快年底前完成，待取得W棟使照再與市府研商合作模式，2021年訂文創園區政策白皮書，其中嘉創園區定位為「文化創新產業育成基地」，期許活化園區成為雲嘉地區指標型觀光景點。

嘉創園區2021年8月營運廠商解約後由文化部接管，市府提出「活化舊建築－改建文創園區Ｗ棟」計畫，不過直到近日新部長李遠來視察園區仍未准許提案；市府持續投入大量經費與資源，借用辦活動，包括開嘉市集、搖滾音樂祭、工藝在嘉特展、嘉市咖啡節、有事青年節等。

市議員張秀華、陳家平昨天藉議會臨時會審查去年度市政府總決算機會，質詢嘉義市審計室主任魏識如，指中央對財政模範生嘉市不公平，文化部對申請Ｗ棟置之不理，另外總圖書館興建經費也沒著落，要求協助反映。魏識如表示，中央對補助有其考量，市府要再努力爭取。　

盧怡君指出，前部長李永得初步同意W棟朝無償撥用，但是後續的前部長史哲任內，文化部表示不能無償撥用，因為嘉義市缺中小型表演空間，會持續爭取W棟作為多功能展演廳、小型展覽空間。

嘉義 文創 文化部

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