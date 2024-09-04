總統推鐵路高架化 未說嘉義免負擔

嘉義城隍廟昨農曆8月初一舉行夜巡諸羅城遶境，賴清德總統南下贈匾，與市長黃敏惠同框扶轎，賴總統致詞提及嘉義市民非常希望的鐵路高架化持續推動，並稱不分黨派團結一致，讓都市能更進步；不過市府長期爭取免除鐵高自籌經費，有國民黨籍市議員認為賴沒提及此事，非常失望。

嘉市鐵路高架化原本核定總經費238.98億元，因成本增加，追加至334.25億元，市府負擔也從38.33億元升到47.23億元。黃敏惠事後回應，賴總統當過地方首長，深知地方財政困境，希望能兌現前總統陳水扁對嘉義市民的承諾，中央全額負擔鐵高工程經費。

賴清德說，蔡英文擔任總統時，從行政院前院長林全開始，到他任行政院長也持續推動鐵路高架化，路線總長約10.9公里，工程規畫目前有嘉義、嘉北站還新增北回歸線站，另在水上也新設車輛調度基地；他也說，擔任黨主席就常被問「這一題（指鐵路高架化）」，很感謝黃敏惠，種種建設若沒市府團隊幫忙也無法順利推動，「需要人也需要神，神保佑、人打拚，不分黨派團結一致」，讓都市能更進步。

國民黨市議員陳家平說，本以為總統要來送大禮，免除嘉市鐵路高架化自籌經費，「結果完全沒提到」，非常失望；民進黨立委王美惠說，賴總統有宣布鐵高工程位於嘉縣水上鄉車輛調度基地推動，就是送來好消息。

國定古蹟嘉義城隍廟歷年農曆8月1日辦夜巡諸羅城遶境祈福，今年重現「三神共祭」，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭臺，賴清德、黃敏惠、城隍廟董事長賴永川、朝天宮董事長蔡咏鍀共祭祈求國泰民安、風調雨順，信眾戴夯枷遊行，重現百年前清朝捕快押解犯人遊街示眾，吸引遊客，還有韓國旅遊踩線團參觀。