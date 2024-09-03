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台南孔廟大成殿龍下顎虎頭蜂築巢 噴藥處理護古蹟

中央社／ 台南3日電
台南孔廟工作人員近期發現，大成殿上方龍型交趾陶竟有蜜蜂築巢，且目測約有1顆排球大小。圖／民眾提供
台南孔廟工作人員近期發現，大成殿上方龍型交趾陶竟有蜜蜂築巢，且目測約有1顆排球大小。圖／民眾提供

全台首學台南孔廟日前被發現大成殿正脊上雙龍護塔左側龍下顎有個排球大小蜂巢，廟方今晚閉園噴藥處理，未強行摘除，待蜂群死亡，蜂巢失去黏性而自行風化，以免損及古蹟本體。

台南市孔廟文化基金會執行長石牧民今晚告訴中央社記者，台南孔廟大成殿正門售票人員8月底發現，大成殿正脊上雙龍護塔左側龍下顎有個排球大小蜂巢，廟方立刻通報農業局等相關單位。

調查顯示，這個蜂巢是黃腰虎頭蜂構築的，黃腰虎頭蜂攻擊性較弱，警戒範圍僅限於蜂巢周遭5公尺內，依費洛蒙路線飛行，多未低飛威脅孔廟園區遊客。

廟方今天下午3時在大成殿後方搭建鷹架，台南孔廟下午5時30分閉園後，捕蜂人員開始作業，爬上鷹架向蜂巢及工蜂入口處噴灑藥劑，讓蜂群交叉感染死亡，初估需要3天至4天時間。

廟方今晚7時許在臉書（Facebook）粉專發文指出，台南孔廟大成殿正脊上雙龍護塔左側龍下顎處蜂巢已處理完畢。待蜂群死亡後，蜂巢失去黏性而自行風化，廟方不強行摘除，以免損及古蹟本體。

台南孔廟位於台南市中西區，是台灣最早文廟，建於明鄭永曆19年（西元1665年），清領初期曾是全台童生唯一入學之所，被稱為「全台首學」，1997年列為國定古蹟，如今每年祭孔都在大成殿舉行。

台南 國定古蹟 孔廟

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