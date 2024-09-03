嘉義城隍夜巡！城隍機甲掀高潮 機器人與民眾同遊文化路夜市

嘉義城隍夜巡今晚重頭戲，由市長黃敏惠等人於中央噴水池前為3.75公尺高全台首座城隍機甲揭幕，在眾人的歡呼聲中城隍機甲於滿場亮炫彩紙中現身；另3隻2.5公尺高機器人走入文化路夜市和民眾互動，大人小孩爭相拍照，也為夜市帶來觀光人潮。

晚上6點多中央噴水池已逾5千名民眾聚集，人手一機捕捉精采畫面，嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動，今年夜巡首揭全台獨創神尊機器人高3.75公尺「城隍機甲」，充滿科技感的造型，也展現出城隍爺威嚴穩重的神聖站姿守護嘉義市民的平安，引起民眾驚嘆。在法師的開光後，由市長黃敏惠及城隍廟董事長賴永川將文判筆交到城隍機甲手中，傳統與創新交織，在彰顯「城隍夜巡」傳承除惡揚善精神的同時，也融入創新元素的一面。