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龍型交趾陶長出雙下巴？ 台南孔廟蜜蜂築巢約達排球大
擁有300多年歷史的「全臺首學」台南孔廟，是台南知名觀光景點，而近期工作人員在孔廟大成殿上方龍型交趾陶，發現竟有一個約排球大小的蜂窩，嚇得趕緊通報相關單位，所幸並未傳出蜜蜂傷人，今閉園後已請補蜂人員處理，且為避免交趾陶損壞，蜂窩將採自然風化脫落。
時序進入秋天，也是蜜蜂築巢繁殖的季節，而在台南孔廟大成殿上的龍型交趾陶下巴處，竟也吸引蜜蜂來築巢。台南市孔廟文化基金會執行長石牧民表示，大約在8月底，工作人員發現大成殿龍型交趾陶竟有蜂窩，且看似不小，趕緊通報市府文資處及農業局等相關單位會勘。
經相關人員評估後，研判是黃腰虎頭蜂的蜂窩，其警戒範圍在蜂窩周圍5公尺，孔廟近期也是文博會活動景點之一，人潮不少，所幸並未傳出蜂群攻擊事件，但為避免後續蜂群恐傷及遊客，孔廟文化基金會今下午5點半閉園後，也趕緊搭起鷹架防護，並請專業補蜂人員處理。
石牧民說，因該蜂巢就築在龍型交趾陶的下巴處，為避免破壞交趾陶，除蜂作業以噴藥防治為主，蜂巢內若沒有蜜蜂持續活動，巢窩黏性就會減少，自然就會風化脫落；他也提到，孔廟以往並沒有蜜蜂築巢的情況或紀錄，許多工作人員更是第1次看見，真的好險沒有傷及遊客。
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