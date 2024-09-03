快訊

帕運桌球／程銘志直落三退塞爾維亞名將 明凌晨爭金牌

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅她勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

龍型交趾陶長出雙下巴？ 台南孔廟蜜蜂築巢約達排球大

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
蜂巢就築在龍型交趾陶的下巴處，為避免破壞交趾陶古蹟，孔廟文化基金會摘除蜂巢作業以噴藥防治為主，並讓蜂巢透過自然風化脫落。圖／民眾提供
蜂巢就築在龍型交趾陶的下巴處，為避免破壞交趾陶古蹟，孔廟文化基金會摘除蜂巢作業以噴藥防治為主，並讓蜂巢透過自然風化脫落。圖／民眾提供

擁有300多年歷史的「全臺首學」台南孔廟，是台南知名觀光景點，而近期工作人員在孔廟大成殿上方龍型交趾陶，發現竟有一個約排球大小的蜂窩，嚇得趕緊通報相關單位，所幸並未傳出蜜蜂傷人，今閉園後已請補蜂人員處理，且為避免交趾陶損壞，蜂窩將採自然風化脫落。

時序進入秋天，也是蜜蜂築巢繁殖的季節，而在台南孔廟大成殿上的龍型交趾陶下巴處，竟也吸引蜜蜂來築巢。台南市孔廟文化基金會執行長石牧民表示，大約在8月底，工作人員發現大成殿龍型交趾陶竟有蜂窩，且看似不小，趕緊通報市府文資處及農業局等相關單位會勘。

經相關人員評估後，研判是黃腰虎頭蜂的蜂窩，其警戒範圍在蜂窩周圍5公尺，孔廟近期也是文博會活動景點之一，人潮不少，所幸並未傳出蜂群攻擊事件，但為避免後續蜂群恐傷及遊客，孔廟文化基金會今下午5點半閉園後，也趕緊搭起鷹架防護，並請專業補蜂人員處理。

石牧民說，因該蜂巢就築在龍型交趾陶的下巴處，為避免破壞交趾陶，除蜂作業以噴藥防治為主，蜂巢內若沒有蜜蜂持續活動，巢窩黏性就會減少，自然就會風化脫落；他也提到，孔廟以往並沒有蜜蜂築巢的情況或紀錄，許多工作人員更是第1次看見，真的好險沒有傷及遊客。

台南孔廟工作人員近期發現，大成殿上方龍型交趾陶竟有蜜蜂築巢，且目測約有1顆排球大小。圖／民眾提供
台南孔廟工作人員近期發現，大成殿上方龍型交趾陶竟有蜜蜂築巢，且目測約有1顆排球大小。圖／民眾提供
台南市孔廟文化基金會今下午5點半閉園後，趕緊搭起鷹架防護，並請專業補蜂人員處理蜂巢。圖／民眾提供
台南市孔廟文化基金會今下午5點半閉園後，趕緊搭起鷹架防護，並請專業補蜂人員處理蜂巢。圖／民眾提供

交趾陶 孔廟 蜜蜂

延伸閱讀

空汙讓蜜蜂迷路 農業與生態受影響

68歲能接殺球！彰化偏鄉排球隊員皆「祖父級」 鄉長感慨年輕人口外流

嚮導遭虎頭蜂圍攻亡 醫師：蜜蜂「這月份」最易被激怒

瘦臉金貓「嘴巴腫成跳跳虎」 飼主慌了送急診獸醫卻笑出來：牠沒被蜜蜂叮

相關新聞

龍型交趾陶長出雙下巴？ 台南孔廟蜜蜂築巢約達排球大

擁有300多年歷史的「全臺首學」台南孔廟，是台南知名觀光景點，而近期工作人員在孔廟大成殿上方龍型交趾陶，發現竟有一個約排...

志工車禍離世 南市下營茅港尾天后宮勸募280萬藏洋蔥

發揚媽祖慈悲精神，台南下營茅港尾天后宮今天將日前募集到的280萬善款，交給新北市政府社會局，未來將作為日前不幸車禍驟世的...

嘉義市府零負債財政模範生中央補助少 議員轟中央對嘉市不公平

嘉義市政府零負債是縣市財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，重大文教建設總圖書館興建經費沒有著落，以及總額近50...

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什...

文化歷史丟到茅坑？虎尾眷村活化竟將活動中心改建廁所、水塔鑿洞

雲林虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，為雲林縣有形文化資產聚落建築群，近日卻傳出縣府進行景觀工程時，將全國僅存4座日軍留...

文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

文化部管理的嘉義市火車站附近文創園區（舊酒廠），帶動觀光消費，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。