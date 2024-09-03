龍型交趾陶長出雙下巴？ 台南孔廟蜜蜂築巢約達排球大

擁有300多年歷史的「全臺首學」台南孔廟，是台南知名觀光景點，而近期工作人員在孔廟大成殿上方龍型交趾陶，發現竟有一個約排球大小的蜂窩，嚇得趕緊通報相關單位，所幸並未傳出蜜蜂傷人，今閉園後已請補蜂人員處理，且為避免交趾陶損壞，蜂窩將採自然風化脫落。

時序進入秋天，也是蜜蜂築巢繁殖的季節，而在台南孔廟大成殿上的龍型交趾陶下巴處，竟也吸引蜜蜂來築巢。台南市孔廟文化基金會執行長石牧民表示，大約在8月底，工作人員發現大成殿龍型交趾陶竟有蜂窩，且看似不小，趕緊通報市府文資處及農業局等相關單位會勘。

經相關人員評估後，研判是黃腰虎頭蜂的蜂窩，其警戒範圍在蜂窩周圍5公尺，孔廟近期也是文博會活動景點之一，人潮不少，所幸並未傳出蜂群攻擊事件，但為避免後續蜂群恐傷及遊客，孔廟文化基金會今下午5點半閉園後，也趕緊搭起鷹架防護，並請專業補蜂人員處理。