南鐵地下化路面改造 綠園道縫合市區展現新風貌

台南鐵路地下化後路面預定改造為綠園道，長度5.5公里，縫合東西面向，市府正進行空間規劃，且將於9月15日、10月5日召開說明會，聽取市民意見共同參與綠園道的未來。

台南市文化資產管理處今天指出，台南鐵路地下化後，原有路面鐵道空間將改造為兼具交通及遊憩功能的綠園道，從永區康大橋車站到仁德區保仁路，南北總長5.5公里。

文資處將於9月15日及10月5日舉辦「南鐵綠園道設計規劃．你來發聲」公民參與說明會及工作坊，地點在台南文化創意產業園區，聽取市民意見，共同討論這條城市綠帶未來模樣。

文資處表示，南鐵地下化施工期間，陸續發掘出史前、清領、日治時期等20處文化遺構，包含糖漏、大北門城垣、南北轉車台及機關車維修庫、砲管與砲彈集叢等，反映台南古都歷史演變與產業發展多元風貌。

南市府文化局在融合文化遺產及城市綠園道空間原則下，先執行「綠園道設計原則擬定案」，建立空間基礎架構，且希望透過公民參與說明會及工作坊，蒐集鄰近居民、學校、團體等各方意見，作為後續工程規劃參考依據。

文資處認為，鐵道設施變身為綠園道，將一改過去市區被軌道貫穿的東西區隔景況，市區東西面向縫合後，結合綠色廊帶與人文展示的文化地景，將展現古都新風貌。