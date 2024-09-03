快訊

帕運桌球／程銘志直落三退塞爾維亞名將 明凌晨爭金牌

2026決戰賴清德本命區！TVBS民調曝藍綠台南市長人選：僅她勝謝龍介

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑遭網路霸凌墜樓亡…四叉貓回應了

南鐵地下化路面改造 綠園道縫合市區展現新風貌

中央社／ 台南3日電

台南鐵路地下化後路面預定改造為綠園道，長度5.5公里，縫合東西面向，市府正進行空間規劃，且將於9月15日、10月5日召開說明會，聽取市民意見共同參與綠園道的未來。

台南市文化資產管理處今天指出，台南鐵路地下化後，原有路面鐵道空間將改造為兼具交通及遊憩功能的綠園道，從永區康大橋車站到仁德區保仁路，南北總長5.5公里。

文資處將於9月15日及10月5日舉辦「南鐵綠園道設計規劃．你來發聲」公民參與說明會及工作坊，地點在台南文化創意產業園區，聽取市民意見，共同討論這條城市綠帶未來模樣。

文資處表示，南鐵地下化施工期間，陸續發掘出史前、清領、日治時期等20處文化遺構，包含糖漏、大北門城垣、南北轉車台及機關車維修庫、砲管與砲彈集叢等，反映台南古都歷史演變與產業發展多元風貌。

南市府文化局在融合文化遺產及城市綠園道空間原則下，先執行「綠園道設計原則擬定案」，建立空間基礎架構，且希望透過公民參與說明會及工作坊，蒐集鄰近居民、學校、團體等各方意見，作為後續工程規劃參考依據。

文資處認為，鐵道設施變身為綠園道，將一改過去市區被軌道貫穿的東西區隔景況，市區東西面向縫合後，結合綠色廊帶與人文展示的文化地景，將展現古都新風貌。

台南 鐵道

延伸閱讀

台中南屯這段路10年沒「燙平」惹民怨！ 立委何欣純爭取改善

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

公運路網搭配就學就醫旅遊需求 花蓮推7人座市民小巴

台中市東興路二段多處龜裂及補丁 國土署今勘查允補助改善

相關新聞

龍型交趾陶長出雙下巴？ 台南孔廟蜜蜂築巢約達排球大

擁有300多年歷史的「全臺首學」台南孔廟，是台南知名觀光景點，而近期工作人員在孔廟大成殿上方龍型交趾陶，發現竟有一個約排...

志工車禍離世 南市下營茅港尾天后宮勸募280萬藏洋蔥

發揚媽祖慈悲精神，台南下營茅港尾天后宮今天將日前募集到的280萬善款，交給新北市政府社會局，未來將作為日前不幸車禍驟世的...

嘉義市府零負債財政模範生中央補助少 議員轟中央對嘉市不公平

嘉義市政府零負債是縣市財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，重大文教建設總圖書館興建經費沒有著落，以及總額近50...

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什...

文化歷史丟到茅坑？虎尾眷村活化竟將活動中心改建廁所、水塔鑿洞

雲林虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，為雲林縣有形文化資產聚落建築群，近日卻傳出縣府進行景觀工程時，將全國僅存4座日軍留...

文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

文化部管理的嘉義市火車站附近文創園區（舊酒廠），帶動觀光消費，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。