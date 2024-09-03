嘉縣民雄消防分隊新建廳舍動土 工程經費7700萬

嘉義縣消防局民雄分隊新建廳舍今天動土，工程預計投入7700萬元。內政部消防署副署長簡萬瑤與會說，有良好的廳舍才能讓消防人員無後顧之憂服勤及訓練。

嘉義縣消防局第二大隊民雄分隊新建廳舍今天舉行動土典禮，簡萬瑤與嘉義縣長翁章梁、消防局長蔡建安、民進黨籍立法委員陳冠廷、民雄鄉長林于玲及多名縣議員參加。

簡萬瑤致詞說，中央正與地方政府合作採取短中長期策略，推動「增人力」、「添裝備」、「汰車輛」、「優廳舍」、「精訓練」等消防政策，研提20多項中程計畫，總經費約新台幣260億元，逐步汰購消防車及新式救災車輛與消防救災裝備等器材。

簡萬瑤指出，有良好的廳舍，才能讓消防人員無後顧之憂服勤及訓練，也享有寬敞舒適的備勤空間。嘉義縣除今天動工的民雄分隊，大埔鄉、新港鄉、義竹鄉等地也正在規劃消防廳舍重建，下個月災防應變中心與特搜大隊也將要動土，建構更完善的工作環境。

蔡建安指出，民雄分隊原廳舍屋齡老舊，為保障消防人員辦公及備勤的安全，縣府積極籌措重建廳舍工程經費及資源，工程預計投入7700萬元，中央補助5200萬元，縣府自籌2500萬元，新建廳舍將包括現代化消防車庫、訓練設施及辦公空間。