嘉義市府零負債財政模範生中央補助少 議員轟中央對嘉市不公平
嘉義市政府零負債是縣市財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，重大文教建設總圖書館興建經費沒有著落，以及總額近50億元的鐵路高架配合款，增加市庫財政負擔，中央未減免，議員上午質詢轟中央對嘉市不公平，要求嘉義市審計室主任魏識如向中央反映，魏識如說，中央對補助有其考量，市府要再努力爭取。
圖書館總館園區是重大市政建設也是本屆總統立委大選熱議題，圖書館總館園區興建預算19億餘元至今沒著落，市長黃敏惠及立委王美惠多次向中央爭取，市府提前作業編列近6千萬元預算執行，文化局辦理總圖書館工程專案管理及規劃設計技術服務案招標（PCM）。
議員陳家平說，缺工缺料，營建成本提高，要求中央正視，增加市府工程補助，總圖書館興建經費至今沒有著落，總額近50億元的鐵路高架配合款增加財政負擔，中央至今不同意減免。
議員張秀華說，嘉市府零負債是縣市財政模範生，金門也零負債，但金門有酒廠收益，嘉市零負債是因為有好的財政紀律，加上議會認真用心監督，雖是財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，總圖書館興建經費沒著落，不減免鐵路高架配合款，不同意提供文創園區Ｗ棟，對嘉義市不公平。
嘉市審計室主任魏識如說，她到任半年，嘉市與金門都零負債很不簡單，總圖書館用地地目還未完成變更，可能因此中央還未補助，中央對補助有其考量，市府要再努力爭取。
文化局長盧怡君說，執行圖書館總館園區興建計畫獲議會支持，編列近6千萬元執行，2022年完成先期規畫成果報告，辦理總圖工程專案管理及規畫設計技術服務案（PCM）招標，委託工程顧問公司執行圖書總館建築競圖作業及工程技術服務等事項，修正都市計畫變更書圖，送內政部都委會核定機關用地變更為社教用地，中央補助雖沒著落，籌備興建作業持續進行。
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