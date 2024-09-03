嘉義市府零負債財政模範生中央補助少 議員轟中央對嘉市不公平

嘉義市政府零負債是縣市財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，重大文教建設總圖書館興建經費沒有著落，以及總額近50億元的鐵路高架配合款，增加市庫財政負擔，中央未減免，議員上午質詢轟中央對嘉市不公平，要求嘉義市審計室主任魏識如向中央反映，魏識如說，中央對補助有其考量，市府要再努力爭取。

圖書館總館園區是重大市政建設也是本屆總統立委大選熱議題，圖書館總館園區興建預算19億餘元至今沒著落，市長黃敏惠及立委王美惠多次向中央爭取，市府提前作業編列近6千萬元預算執行，文化局辦理總圖書館工程專案管理及規劃設計技術服務案招標（PCM）。

議員陳家平說，缺工缺料，營建成本提高，要求中央正視，增加市府工程補助，總圖書館興建經費至今沒有著落，總額近50億元的鐵路高架配合款增加財政負擔，中央至今不同意減免。

議員張秀華說，嘉市府零負債是縣市財政模範生，金門也零負債，但金門有酒廠收益，嘉市零負債是因為有好的財政紀律，加上議會認真用心監督，雖是財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，總圖書館興建經費沒著落，不減免鐵路高架配合款，不同意提供文創園區Ｗ棟，對嘉義市不公平。

嘉市審計室主任魏識如說，她到任半年，嘉市與金門都零負債很不簡單，總圖書館用地地目還未完成變更，可能因此中央還未補助，中央對補助有其考量，市府要再努力爭取。