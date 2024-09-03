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台南市9月敬軍月優惠 逾410家商店響應

中央社／ 台南3日電

今天是軍人節台南市政府今天宣布推出「敬軍月」系列活動，不僅現役軍人9月可免費參觀諸多著名古蹟景點及場館，全市逾410家商店也響應軍人優惠消費措施。

南市府今天發布新聞稿指出，「敬軍月」系列活動在市府號召下，逾410商家店推出國軍專屬優惠，涵蓋商圈、古蹟、文化園區、風景遊憩區、博物館、公車、觀光工廠等7大類超過30處場館及數十家旅宿。

國軍憑軍人證明於活動期間前往台南市貼有活動標章「我敬軍，我優惠」店家，享有多樣化優惠措施，以感謝國軍保家衛國，且動員投入防災、救災及災後復建等各項作業。

此外，台南市南瀛天文館、兒童科學館也開放現役軍人9月免費參觀；兒童科學館「台南400教育主題展-教育的時空旅行」AI生成頭像，更推出軍人版，表達對國軍敬意。另外，兒科館生成式AI技術虛擬人像，配合敬軍月推出陸、海、空三軍及憲兵版本，讓遊客化身軍人，擁有特別體驗。

台南市諸多著名古蹟景點及場館，包括赤崁樓、安平古堡、安平樹屋、億載金城、台南山上花園水道博物館、台南左鎮化石園區、台南市立博物館、隆田文化資產教育園區及定情碼頭德陽艦園區等，也讓現役軍人9月免費入園。

台南 國軍 軍人節

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