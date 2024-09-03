嘉市議員質疑酒駕創新高 警局：強化執法已減少

時代力量嘉義市議員王浩今天在臨時會質詢表示，全國酒駕肇事死傷4年來下降1000多件，嘉義市去年酒駕居然創新高；市警局表示，今年全面強化執法與宣導，較去年同期減少。

王浩表示，審計部嘉義市審計室近日發布「112年度嘉義市總決算審核報告」中指出，嘉義市酒駕交通事故數由109年的75件，逐年遞增至112年的128件，相較全國平均下降趨勢，不減反增，且112年度酒駕肇事死傷人數為近年最高。

王浩指出，全國酒駕肇事死傷4年來下降1000多件，嘉義市情況卻遞增，去年居然創新高；酒駕零容忍，尤其審核報告還提到嘉義市政府公務人員曾酒駕，觀感實在不好。

王浩說，日前1名在林森東路徒步區抱孫散步的民眾，因酒駕肇事者失控衝撞，造成骨折腦出血；今年5月間在民生南路有1名婦人，遭酒駕撞飛倒地身亡案件，民眾無故遭飛來橫禍，讓人群情激憤。

市警局表示，為有效落實防制酒後駕車行為，今年全面強化執法與宣導作為，至8月24日取締酒後駕車件數452件，較去年同期取締414件，增加38件；今年1至7月酒駕事故造成死亡1人，較去年同期死亡3人，減少2人；酒後駕車肇事造成受傷76人，也較去年同期發生92人，減少16人。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康