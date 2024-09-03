竹崎農地擅自堆置土石 嘉縣府裁罰8萬元令復原

嘉義縣竹崎鄉一處農地原有「既成道路」，但地主封路不讓通行，擅自堆置大量土石，引起當地民眾不滿向縣府檢舉，近日地主被依違反水利法裁罰新台幣8萬元，並要求限期清除。

無黨籍嘉義縣議員何子凡今天告訴中央社記者，竹崎鄉覆鐤金段一處農地上，有著聚落通行二、三十年的「既成道路」，兩年前地主對外說要跟縣府申請農舍，必須封路索回要計入非農用面積，造成地方抗爭。

但兩年來縣府未收到地主任何的農舍申請案，地主用鐵皮高牆將農地圍起來不知道裡面搞什麼鬼，近期鐵皮被打開了，竟是堆積如山的「營建剩餘土石方」，當地民眾相當錯愕、不滿，向縣府檢舉非法棄置土石。

嘉義縣政府指出，該農地違規堆置土石，環保局分別於6、7、8月前往稽查5次並開挖4處，並未發現有害廢棄物，但現場堆置的鋼筋和垃圾，地主近日已清除完畢。

此外，地主在此處申請簡易水土保持工程，卻未依申報書施工，以違反水利法第23條第1項規定，7月22日發函裁罰新台幣8萬元，地主不服提出行政訴願，但違規事實明確，維持原處分。

縣府強調，營建剩餘土石屬可利用資源，依法不得堆置在農地，已限期地主清除農地上的土石。