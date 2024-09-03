快訊

北檢外挺柯和四叉貓爆衝突 「小草」疑因網路霸凌墜樓…四叉貓發聲了

才赴北檢聲援…柯文哲支持者從大樓墜落 民眾黨證實：遭受言語霸凌公審

神隱4年突公開懷孕喜訊 愷樂開通Threads再發文…洩真實心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，施工期間陸續發掘出20處不同年代的文化遺構，台南市文資處將於15日及10月5日，在台南文化創意產業園區舉辦公民參與說明會及工作坊，讓市民共同討論這條城市綠帶未來模樣。圖／南市文資處提供
台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，施工期間陸續發掘出20處不同年代的文化遺構，台南市文資處將於15日及10月5日，在台南文化創意產業園區舉辦公民參與說明會及工作坊，讓市民共同討論這條城市綠帶未來模樣。圖／南市文資處提供

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什麼樣子呢？台南市文資處分別將於15日及10月5日，在台南文化創意產業園區，舉辦南鐵綠園道設計規畫公民參與說明會及工作坊，讓市民共同討論這條城市綠帶未來模樣。

文資處表示，為將珍貴的文化遺留與城市未來的綠園道空間相互融合，由市府先執行「綠園道設計原則擬定案」，建立「以人為本」的空間基礎架構，同時為回應市民與大眾在日常使用的需求與期待，此次舉辦公民參與說明會和工作坊，希望蒐集各方意見，作為工程規畫參考依據。

文資處也指出，南鐵綠園道起迄範圍由大橋車站到保仁路，南北總長約5.5公里，從原本的鐵道設施變身為綠園道，將一改過去市區被軌道貫穿，導致市容景況東西區隔，而兩側縫合之後，可結合綠色廊帶與人文展示的文化地景，勢必成為台南城市的全新地景風貌。

台南鐵路地下化施工期間，陸續發掘出包含史前、清領、日治時期等20處不同年代的文化遺構，包含糖漏、大北門城垣、南、北轉車台及機關車維修庫、砲管與砲彈集叢等，反映台南古都歷史演變與產業發展的多元風貌，未來將融入當代城市地景，讓歷史遺構的保存與開發取得平衡。

文資處以「南鐵綠園道設計規畫・你來發聲」為主題，15日及10月5日將在台南文化創意產業園區舉辦說明會及工作坊，目前已開放報名，歡迎16歲以上市民朋友踴躍參與，共同規畫古都台南的新面貌，相關資訊詳見南市文資處臉書專頁。

台南 鐵路地下化

延伸閱讀

閒置13年露曙光 阿里山林鐵北門車站飯店ROT案公開招商

阿里山林鐵北門車站飯店 招商徵求營運企業

4558材積老舊木材重造321巷藝術聚落 文博會開箱成功轉型

颱風「凱米」災情 阿里山林鐵預計月底搶通

相關新聞

文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

文化部管理的嘉義市火車站附近文創園區（舊酒廠），帶動觀光消費，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥...

文化歷史丟到茅坑？虎尾眷村活化竟將活動中心改建廁所、水塔鑿洞

雲林虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，為雲林縣有形文化資產聚落建築群，近日卻傳出縣府進行景觀工程時，將全國僅存4座日軍留...

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什...

嘉義市府零負債財政模範生中央補助少 議員轟中央對嘉市不公平

嘉義市政府零負債是縣市財政模範生，但去年中央前瞻補助只給11億餘元，重大文教建設總圖書館興建經費沒有著落，以及總額近50...

嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌

賴清德總統今天中午參加嘉義城隍廟夜巡諸羅城起駕儀式，在廟外吸引許多民眾熱情歡迎，中午氣溫高達34度，有名男子疑中暑送醫。...

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

嘉義城隍廟今天農曆8月初一舉辦夜巡諸羅城遶境，賴清德總統特地南下贈匾，並邀請董事長賴永川擔任總統國策顧問，賴永川當場點頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。