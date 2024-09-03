南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什麼樣子呢？台南市文資處分別將於15日及10月5日，在台南文化創意產業園區，舉辦南鐵綠園道設計規畫公民參與說明會及工作坊，讓市民共同討論這條城市綠帶未來模樣。

文資處表示，為將珍貴的文化遺留與城市未來的綠園道空間相互融合，由市府先執行「綠園道設計原則擬定案」，建立「以人為本」的空間基礎架構，同時為回應市民與大眾在日常使用的需求與期待，此次舉辦公民參與說明會和工作坊，希望蒐集各方意見，作為工程規畫參考依據。

文資處也指出，南鐵綠園道起迄範圍由大橋車站到保仁路，南北總長約5.5公里，從原本的鐵道設施變身為綠園道，將一改過去市區被軌道貫穿，導致市容景況東西區隔，而兩側縫合之後，可結合綠色廊帶與人文展示的文化地景，勢必成為台南城市的全新地景風貌。

台南鐵路地下化施工期間，陸續發掘出包含史前、清領、日治時期等20處不同年代的文化遺構，包含糖漏、大北門城垣、南、北轉車台及機關車維修庫、砲管與砲彈集叢等，反映台南古都歷史演變與產業發展的多元風貌，未來將融入當代城市地景，讓歷史遺構的保存與開發取得平衡。

文資處以「南鐵綠園道設計規畫・你來發聲」為主題，15日及10月5日將在台南文化創意產業園區舉辦說明會及工作坊，目前已開放報名，歡迎16歲以上市民朋友踴躍參與，共同規畫古都台南的新面貌，相關資訊詳見南市文資處臉書專頁。