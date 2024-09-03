文化歷史丟到茅坑？虎尾眷村活化竟將活動中心改建廁所、水塔鑿洞

雲林虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，為雲林縣有形文化資產聚落建築群，近日卻傳出縣府進行景觀工程時，將全國僅存4座日軍留下的水塔之一鑿洞，又將早年眷村活動中心舞台區拆除改建為廁所，被眷戶痛批粗暴、胡搞，文史工作者更指「將文化歷史丟到茅坑裡」，縣府表示，有經文資委員審議通過才施作，會持續溝通。

雲林縣政府去年底啟動建國二村計畫「雲林縣虎尾鎮新舊城區縫合計畫(二期)」，將活化二村空間，但近日虎尾眷村再造協會總幹事魯紜湘卻發現，二村中的水塔二樓及三樓被工程人員鑿開2個大洞，理由是為增加採光，該水塔為日軍興建，全台灣僅剩4座同樣式水塔，虎尾建國眷村就有2座，是二戰期間軍事水利的發展證據。

另外，位於二村的活動中心是早年建國一、二、三、四村居民聚會、表演、跳舞的地點，內有舞台區、舞池區，近日工程人員已將舞台區拆除，改建為廁所。

魯紜湘說，被鑿洞的水塔民國50幾年後有軍官搬入居住，已在水塔邊緣打洞裝設樓梯、增加採光，她不解為何還要在塔頂鑿洞。鄰近活動中心的圖書館就有廁所空間，應可沿用改建，為什麼一定要將活動中心的舞台區改建為廁所？以後遊客參考時，要怎麼在廁所前介紹該處歷史。

魯紜湘說，活化眷村是很好的事，但建國二村尚未進行文史調查，就以破壞的方式改造，對於後續的文資保存不利，且相關計畫事先也未與協會溝通，相關單位對於文史調查、文資保存顯然不夠慎重看待。文史工作者高丹華也直言這是「將文化歷史丟到茅坑裡」。