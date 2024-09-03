文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

文化部管理的嘉義市火車站附近文創園區（舊酒廠），帶動觀光消費，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥用園區Ｗ棟作美術館典藏空間，文化部允諾協助，但部長換人，不同意撥用，日前立委王美惠陪文化部李遠視察園區，未通知市府，引發議員張秀華不滿，上午質詢批中央對嘉義市不公平對待。

文化局說，嘉義文創園區110年8月廠商解約後由文化部接管，市府在前部長李永得110年8月視察後，向文化部提出「活化舊建築-改建文創園區Ｗ棟」計畫，編經費2500萬元，爭取改建園區Ｗ棟作為美術館庫房、藝文體驗空間與中小型劇場等，作為推動藝文發展場域。

但從文化部前部長李永得，到近日新部長李遠視察文創園區，至今仍未同意市府提案。文化局指出，嘉義文創園區作為嘉義「文化新絲路」的起點，位於進入市區重要節點，市府多年期待與中央一起努力合作活化園區，共創繁榮，卻遲遲得不到文化部同意撥用或借用空間合作。

為了地方發展，市府仍投入大量經費與資源，持續辦理包括開嘉市集、搖滾音樂祭、嘉義藝術節、有事青年節、工藝設計展、嘉市咖啡節等，努力帶動文創園區觀光消費人潮，活化嘉義文創園區，希望中央能有所作為，正面回應地方需求。