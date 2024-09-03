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嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌
賴清德總統今天中午參加嘉義城隍廟夜巡諸羅城起駕儀式，在廟外吸引許多民眾熱情歡迎，中午氣溫高達34度，有名男子疑中暑送醫。雖然戶外天氣炎熱仍不減民眾熱情。祭典儀式後賴清德突然走入人群和民眾直接擊掌打招呼，令民眾驚喜連連，身旁隨扈緊張不已。
嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動今天展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境任務，中午賴清德總統特別蒞臨參起駕儀式，廟方表示，2020年、2023年及今年賴清德已是第3次親臨夜巡起駕儀式。
廟外熱情民眾在賴清德到達前已擠在人行道上等待，雖然氣溫高達34度，但熱情不減，不過，在下午1點15分左右正好是賴清德致詞時，有名63歲男子疑受不了高溫中暑，為避免民眾恐慌，消防救護車沒有鳴聲下默默抵達現場，男子還能自行上擔架，由救護車護送醫院。
祭拜、贈匾儀式後賴清德與市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川等人扶著城隍神輦起駕，夯枷儀式也正式展開。總統車隊在廟門外待命，正當大家以為賴清德要搭車離去時，沒想到他直接走入人群與民眾互動，一旁立委王美惠不斷提醒大家「擊掌就好、擊掌就好」，許多民眾驚喜不已，現場引起不小「暴動」。賴清德身旁的隨扈每個人表情嚴肅不敢鬆懈。
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