快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
賴清德總統突然走入人群與民眾擊掌互動，引發小小暴動，民眾驚喜不已，一旁隨扈繃緊神經。記者李宗祐／攝影
賴清德總統突然走入人群與民眾擊掌互動，引發小小暴動，民眾驚喜不已，一旁隨扈繃緊神經。記者李宗祐／攝影

賴清德總統今天中午參加嘉義城隍廟夜巡諸羅城起駕儀式，在廟外吸引許多民眾熱情歡迎，中午氣溫高達34度，有名男子疑中暑送醫。雖然戶外天氣炎熱仍不減民眾熱情。祭典儀式後賴清德突然走入人群和民眾直接擊掌打招呼，令民眾驚喜連連，身旁隨扈緊張不已。

嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境活動今天展開「城隍夜巡諸羅境 驅除魑魅百姓安」祈福遶境任務，中午賴清德總統特別蒞臨參起駕儀式，廟方表示，2020年、2023年及今年賴清德已是第3次親臨夜巡起駕儀式。

廟外熱情民眾在賴清德到達前已擠在人行道上等待，雖然氣溫高達34度，但熱情不減，不過，在下午1點15分左右正好是賴清德致詞時，有名63歲男子疑受不了高溫中暑，為避免民眾恐慌，消防救護車沒有鳴聲下默默抵達現場，男子還能自行上擔架，由救護車護送醫院。

祭拜、贈匾儀式後賴清德與市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川等人扶著城隍神輦起駕，夯枷儀式也正式展開。總統車隊在廟門外待命，正當大家以為賴清德要搭車離去時，沒想到他直接走入人群與民眾互動，一旁立委王美惠不斷提醒大家「擊掌就好、擊掌就好」，許多民眾驚喜不已，現場引起不小「暴動」。賴清德身旁的隨扈每個人表情嚴肅不敢鬆懈。

嘉義城隍夜巡夯枷儀式中有民眾分別扮演囚犯、差役。記者李宗祐／攝影
嘉義城隍夜巡夯枷儀式中有民眾分別扮演囚犯、差役。記者李宗祐／攝影
在賴清德總統致詞時有民眾疑受不了高溫中暑送醫。記者李宗祐／攝影
在賴清德總統致詞時有民眾疑受不了高溫中暑送醫。記者李宗祐／攝影
今年城隍夜巡活動吸引逾2千名參加夯枷民眾，神轎後夯枷民眾擠爆街頭。記者李宗祐／攝影
今年城隍夜巡活動吸引逾2千名參加夯枷民眾，神轎後夯枷民眾擠爆街頭。記者李宗祐／攝影
起駕後嘉義城隍夜巡活動正式展開。記者李宗祐／攝影
起駕後嘉義城隍夜巡活動正式展開。記者李宗祐／攝影
廟方統計今年城隍夜巡活動吸引逾2千名參加夯枷民眾，較去年多出1倍。記者李宗祐／攝影
廟方統計今年城隍夜巡活動吸引逾2千名參加夯枷民眾，較去年多出1倍。記者李宗祐／攝影
賴清德總總統（中）和市長黃敏惠等人扶城隍神輦起駕。記者李宗祐／攝影
賴清德總總統（中）和市長黃敏惠等人扶城隍神輦起駕。記者李宗祐／攝影

嘉義 城隍廟 賴清德

延伸閱讀

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

民進黨發圖文惹議 黃國昌要求賴清德說明

賴清德批中國無視俄羅斯侵占領土 中國網友點讚

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

相關新聞

文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

文化部管理的嘉義市火車站附近文創園區（舊酒廠），帶動觀光消費，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥...

文化歷史丟到茅坑？虎尾眷村活化竟將活動中心改建廁所、水塔鑿洞

雲林虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，為雲林縣有形文化資產聚落建築群，近日卻傳出縣府進行景觀工程時，將全國僅存4座日軍留...

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什...

嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌

賴清德總統今天中午參加嘉義城隍廟夜巡諸羅城起駕儀式，在廟外吸引許多民眾熱情歡迎，中午氣溫高達34度，有名男子疑中暑送醫。...

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

嘉義城隍廟今天農曆8月初一舉辦夜巡諸羅城遶境，賴清德總統特地南下贈匾，並邀請董事長賴永川擔任總統國策顧問，賴永川當場點頭...

影／百年龍王神位再現總統同祭三神祈安 國定古蹟嘉義城隍夜巡

國定古蹟嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境祈福中午登場，今年「重現百年，三神共祭」呈現，邀請北港媽祖參與，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。