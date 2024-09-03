快訊

柯文哲70小時司法歷險控北檢「編故事」 裁定書曝檢察官查了這件事

永和警欠40多萬賭債！竟開芭樂票遭痛毆 帶傷值班被發現記大過

首談雙龍搶親！新光金總座指和台新是「愛情長跑」：雙方進行的是婚姻非出售

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

聯合報／ 記者黃于凡魯永明／嘉義即時報導
賴清德總統今到嘉義城隍廟贈匾，致詞提到鐵路高架化卻未提地方配款，讓部分在場民意代表覺得相當失望。記者魯永明／攝影
賴清德總統今到嘉義城隍廟贈匾，致詞提到鐵路高架化卻未提地方配款，讓部分在場民意代表覺得相當失望。記者魯永明／攝影

嘉義城隍廟今天農曆8月初一舉辦夜巡諸羅城遶境，賴清德總統特地南下贈匾，並邀請董事長賴永川擔任總統國策顧問，賴永川當場點頭答應。賴在致詞時報告嘉義鐵路高架化進度，但沒提到中央是否協助負擔地方配合款，讓在場的民意代表感到相當失望。

賴清德說，嘉義市民非常希望鐵路高架化，蔡英文當時擔任總統時，從行政院前院長林全開始，到他擔任行政院長也持續推動，路線總長約為10.9公里，總經費334億元，工程規畫目前有嘉義站、嘉北站還新增北回歸線站，另外在水上也新設車廂調度站。

賴清德沒提到嘉義鐵路高架化的地方配合款，讓與會民意代表很失望。議員陳家平說，本來以為賴清德要來嘉義送大禮，免除嘉義市鐵路高架化自籌經費，結果賴完全沒提到，非常失望。立委王美惠認為，賴清德到嘉義宣布水上調度場順利推動，就是為嘉義市送來好消息。

賴清德說，他擔任黨主席就經常被問這一題，大家都很關心這個問題，他很感謝市長黃敏惠，因為種種的建設，都需要市府幫忙，若沒有市府團隊幫忙也無法順利推動，需要人也需要神，神保佑、人打拚，不分黨派團結一致，讓都市能更進步，讓市民住的永續、幸福。

賴清德總統今到嘉義城隍廟贈匾，致詞提到鐵路高架化卻未提地方配款，讓部分在場民意代表覺得相當失望。記者魯永明／攝影
賴清德總統今到嘉義城隍廟贈匾，致詞提到鐵路高架化卻未提地方配款，讓部分在場民意代表覺得相當失望。記者魯永明／攝影
賴清德總統今到嘉義城隍廟贈匾，致詞提到鐵路高架化卻未提地方配款，讓部分在場民意代表覺得相當失望。記者魯永明／攝影
賴清德總統今到嘉義城隍廟贈匾，致詞提到鐵路高架化卻未提地方配款，讓部分在場民意代表覺得相當失望。記者魯永明／攝影

嘉義 賴清德 鐵路高架化

延伸閱讀

民進黨發圖文惹議 黃國昌要求賴清德說明

賴清德批中國無視俄羅斯侵占領土 中國網友點讚

國民黨發言人：賴清德浮動標準的肅貪 手段像習近平

九三軍人節 賴清德主持「秋祭忠烈殉職人員典禮」

相關新聞

文化部不同意提供嘉義文創園區Ｗ棟給市府 嘉市議員批中央不公平對待

文化部管理的嘉義市火車站附近文創園區（舊酒廠），帶動觀光消費，市府為擴大文創園區對面的市立美術館文化藝術發展能量，申請撥...

文化歷史丟到茅坑？虎尾眷村活化竟將活動中心改建廁所、水塔鑿洞

雲林虎尾建國眷村是全國僅存農村型眷村，為雲林縣有形文化資產聚落建築群，近日卻傳出縣府進行景觀工程時，將全國僅存4座日軍留...

南鐵綠園道該是什麼樣子？ 文資處邀公民參與設計規畫

台南市區鐵路地下化目前進度已達86.80％，預計在2026年底完成第1階段通車，而當鐵路地下化後，台南這座城市將會變成什...

嘉義城隍夜巡 賴清德回應民眾熱情走入人群驚喜擊掌

賴清德總統今天中午參加嘉義城隍廟夜巡諸羅城起駕儀式，在廟外吸引許多民眾熱情歡迎，中午氣溫高達34度，有名男子疑中暑送醫。...

賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

嘉義城隍廟今天農曆8月初一舉辦夜巡諸羅城遶境，賴清德總統特地南下贈匾，並邀請董事長賴永川擔任總統國策顧問，賴永川當場點頭...

影／百年龍王神位再現總統同祭三神祈安 國定古蹟嘉義城隍夜巡

國定古蹟嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境祈福中午登場，今年「重現百年，三神共祭」呈現，邀請北港媽祖參與，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。