賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望

嘉義城隍廟今天農曆8月初一舉辦夜巡諸羅城遶境，賴清德總統特地南下贈匾，並邀請董事長賴永川擔任總統國策顧問，賴永川當場點頭答應。賴在致詞時報告嘉義鐵路高架化進度，但沒提到中央是否協助負擔地方配合款，讓在場的民意代表感到相當失望。

賴清德說，嘉義市民非常希望鐵路高架化，蔡英文當時擔任總統時，從行政院前院長林全開始，到他擔任行政院長也持續推動，路線總長約為10.9公里，總經費334億元，工程規畫目前有嘉義站、嘉北站還新增北回歸線站，另外在水上也新設車廂調度站。

賴清德沒提到嘉義鐵路高架化的地方配合款，讓與會民意代表很失望。議員陳家平說，本來以為賴清德要來嘉義送大禮，免除嘉義市鐵路高架化自籌經費，結果賴完全沒提到，非常失望。立委王美惠認為，賴清德到嘉義宣布水上調度場順利推動，就是為嘉義市送來好消息。