聽新聞
test
0:00 / 0:00
賴清德南下嘉義拜廟 未提是否協助鐵路高架地方配合款引失望
嘉義城隍廟今天農曆8月初一舉辦夜巡諸羅城遶境，賴清德總統特地南下贈匾，並邀請董事長賴永川擔任總統國策顧問，賴永川當場點頭答應。賴在致詞時報告嘉義鐵路高架化進度，但沒提到中央是否協助負擔地方配合款，讓在場的民意代表感到相當失望。
賴清德說，嘉義市民非常希望鐵路高架化，蔡英文當時擔任總統時，從行政院前院長林全開始，到他擔任行政院長也持續推動，路線總長約為10.9公里，總經費334億元，工程規畫目前有嘉義站、嘉北站還新增北回歸線站，另外在水上也新設車廂調度站。
賴清德沒提到嘉義鐵路高架化的地方配合款，讓與會民意代表很失望。議員陳家平說，本來以為賴清德要來嘉義送大禮，免除嘉義市鐵路高架化自籌經費，結果賴完全沒提到，非常失望。立委王美惠認為，賴清德到嘉義宣布水上調度場順利推動，就是為嘉義市送來好消息。
賴清德說，他擔任黨主席就經常被問這一題，大家都很關心這個問題，他很感謝市長黃敏惠，因為種種的建設，都需要市府幫忙，若沒有市府團隊幫忙也無法順利推動，需要人也需要神，神保佑、人打拚，不分黨派團結一致，讓都市能更進步，讓市民住的永續、幸福。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言