影／百年龍王神位再現總統同祭三神祈安 國定古蹟嘉義城隍夜巡

國定古蹟嘉義城隍廟夜巡諸羅城遶境祈福中午登場，今年「重現百年，三神共祭」呈現，邀請北港媽祖參與，恭請嘉邑城隍、北港媽祖、東門龍王同登祭臺；賴清德總統、市長黃敏惠、城隍廟董事長賴永川、朝天宮董事長蔡咏鍀共祭，祈求國泰民安、風調雨順，信眾戴夯枷遊行，百年前清朝捕快押解犯人遊街示眾重現，吸引遊客，韓國旅遊踩線團參觀。

東門龍王神位，原屬嘉義東門龍王廟祭祀，龍王廟建於清代，1839年震毀，1845年重建，1922年改建為東門派出所，龍王神位輾轉移祀城隍廟。今適逢甲辰龍年，嘉邑城隍夜巡龍王再現諸羅城，透過祭典儀式為百姓祈福，象徵嘉義城隍廟對於地方文史、古文物等的再次呈現、重視與維護，見證嘉市從清代、日治時期至今的時代更迭。

北港媽祖參與城隍夜巡，北港媽祖歷史上多次出巡嘉義城，1886年嘉義發生旱災，時任知縣羅建祥為解百姓之苦，迎請北港媽祖、嘉邑城隍、東門龍王築壇祈雨，誠感動天，隔日天降甘霖祈雨傳奇，流傳至今。

北港朝天宮攜先鋒官新營太子宮將與城主嘉邑城隍爺聯合，參與夜巡諸羅城盛事，帶動嘉市宗教觀光。搭設臨時行宮慶讚活動廟宇，首推台灣首廟天壇、東港東隆宮首次創舉在外搭紅壇獻給嘉義城隍聖誕前的交誼禮，澎湖北辰宮、木柵忠順廟、慈濟宮、王靈宮、中埔新安壇等舖設紅壇迎接遶境神尊，盛況空前。

城隍夜巡諸羅境活動最具傳統官轎、劊子手、捕快、囚車、囚犯等遊街，與教化民心展示城隍爺陰陽審判之器物：生死簿、孽鏡台、油鍋地獄，系倡導「福禍因果關係，壞事不能做」之善良文化。

夜巡夯枷解厄科儀，做錯事想要懺悔或發願未達成，就會以戴「夯枷」到城隍廟向城隍爺贖罪；祈求洗滌罪愆、消災解厄，具有「公開認錯」及「祈求除罪」的意涵。

「人模鬼樣神鬼魅影」競賽活動，下午從城隍廟出發走中正路、文化路、國華街，在中央噴水池集結，加入夜巡行列，參賽者裝扮各種創意鬼怪造型，與神同行創意踩街遊行外，冠軍還可獲得獎金2萬元超吸睛。